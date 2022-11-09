疫情下精神苦悶 中國大學生流行養「紙盒狗」

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COVID-19疫情限制下，許多出不了校門的中國大學生在枯燥的校園生活中創造出一種新型寵物「紙盒狗」。（圖取自中國海洋大學研究生會微博weibo.cn）

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（中央社台北9日電）COVID-19疫情限制下，許多出不了校門的中國大學生在枯燥的校園生活中創造出一種新型寵物「紙盒狗」。有批評指如此荒誕的行為再次證明當代年輕人抗壓能力不足，是「垮掉的一代」。

綜合中國網、香港01等陸港媒體近日報導，紙盒狗是用紙盒、紙板或類似材料而以手工製成的玩具狗。用身邊材料製成小動物的模樣不是新鮮事，但紙盒狗此次走紅網路，卻是因為年輕人將這些沒有生命的紙板，當成了活生生的寵物對待。

（圖取自中國海洋大學研究生會微博weibo.cn）

大學生為自己的紙盒狗取名字，並且製作花花綠綠的衣服和配飾，還會給小狗掛上名牌，拴在寢室門口「看家」，或是牽著自己製作的小狗在操場上遛彎，讓自家小狗和其他同學的狗兒交流、相親…一切仿佛是在飼養一隻真正的小狗。

一名製作了紙盒狗的武漢大學生告訴陸媒，把小狗放在寢室門口走廊，路過的同學都會看到，還會有人拍照。

至於選擇「飼養」紙盒小狗的原因則很簡單，「因為最近學校封閉管理，大家的活動被圈定了範圍，就希望找點樂子」。

當越來越多大學生開始「飼養」紙盒狗並將狗狗照片上網後，批判聲也隨之而來，有人認為這是幼稚的行為藝術，是年輕人不學無術在「跟風」，感歎這是教育的悲哀；也有聲音指這樣荒誕的行為再次證明現在年輕人沉迷玩樂、抗壓能力不足，是「垮掉的一代」。

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湖北心理諮詢師協會會長肖勁松對陸媒表示，飼養紙箱狗的學生大多還是抱著「養寵物」的心態，「養寵物能夠讓人放鬆，手工製作還有利於培養動手能力，達到自我實現的目的」。

他還說，將紙盒狗當作活物飼養的行為在心理學上稱為「人性化」，是一種情感投射，也可以發揮一定程度的社會交流和減壓作用。對於沒有條件飼養真正寵物的大學生來說，紙盒狗應是當下能夠幫助緩解壓力、進行精神自救的最佳寵物了。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111109