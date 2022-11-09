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疫情起 廣州鄭州呼和浩特北京航班取消逾8成

2022/11/9 18:07
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（中央社記者邱國強北京9日電）中國近來COVID-19本土疫情再起，病例數明顯增加的廣州、北京、鄭州、重慶、呼和浩特等地機場，今天的航班被大幅取消。其中鄭州機場航班被取消98%，呼和浩特也被取消95%。

綜合中國媒體報導，根據中國手機應用軟體「航班管家」資訊，截至今天上午10時，目前單日感染病例數攀升至2000例以上的廣州，當地白雲機場今天宣布取消的航班有1163架次，比重達89%。

至於近來病例數也明顯上升，但單日感染病例仍保持在兩位數的北京，當地首都機場今天宣布取消航班718架次，比重為75%；大興機場則宣布取消航班767架次，比重為86%。

先前感染病例明顯攀升、一度瀕臨封城的鄭州，當地新鄭機場今天宣布取消航班649架次，比重高達98%；同樣疫情出現上升的重慶，當地江北機場今天宣布取消航班713架次，比重72%。

至於疫情處於高峰的內蒙古呼和浩特，當地白塔機場今天宣布取消航班267架次，比重高達95%。

在「動態清零」及各地設置程度不一的入出境限制下，中國空中交通運量已告萎縮。中共20大過後，中國本土疫情出現新一波上升，各地防疫措施再度轉趨嚴格，諸如北京更頻繁以「彈窗」手段限制民眾入境，使得空中交通受到更強烈的衝擊。（編輯：張淑伶）1111109

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