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中國氣候特使：中美間非正式溝通一直沒中斷

2022/11/11 11:35
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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）中國氣候變化事務特使解振華近日指出，與美國的氣候商談暫停，是因美國眾議院議長裴洛西訪台，「不過中美之間的非正式溝通一直沒有中斷」。

據新華社10日晚間報導，解振華在COP27大會中國代表團在駐地舉行的專場記者會作上述表示。

解振華指出，中美在氣候問題上的聯繫從來沒有中斷。中美在氣候變化問題上有著很好的長期合作歷史，共同讓「巴黎協定」達成、簽署、生效。中美去年發表了兩個聯合聲明，準備成立聯合工作組。

他接著說，在雙方合作進展非常順利的時候，「美國眾議長佩洛西（裴洛西）竄訪中國台灣地區，嚴重違反中美三個聯合公報規定，損害了中國主權和領土完整。」

解振華表示，中方宣布中美氣候變化的商談暫停，責任在美國。不過中美之間的非正式溝通一直沒有中斷。

針對美國表示中國大陸也應該承擔「損失與損害」賠償資金，解振華回應稱，「到目前為止，（美方）沒有人和我提出這個問題，好像也不好意思和我提出這個問題」。

解振華強調，中國也是發展中國家，今年氣候災害也給中國帶來巨大損失。對於發展中國家的遭遇，中國感同身受，也非常支持他們的要求。

解振華也為中國新建燃煤電廠辯護。他表示，作為一個14億人口的大國，中國為了保障民生、保證電網安全，新建了一些煤電廠，「但它們是世界上最高效的煤電廠」。

他指出，在增加一些煤電的同時，中國還淘汰了大量傳統的電站，「因此中國並沒有增加新的二氧化碳排放」。（編輯：周慧盈）1111111

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