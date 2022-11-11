中共政治局常委會部署優化防疫 中疾控：非放鬆

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）中共政治局常委會議昨天研究部署進一步優化防疫工作20條措施。中國疾控中心發表文章指出，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控。

中共20大落幕後，外界關注中國是否會放寬防疫政策。新華社報導，中共中央昨天召開政治局常委會議，研究部署進一步優化防疫工作20條措施，但仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」。報導未提到這20條措施的具體內容。

同時，中國國家衛健委官網昨天刊登「專家談如何全面理解和貫徹中央政治局常委會會議關於進一步優化防控工作的部署要求」，由中國疾控中心研究員王麗萍做回答。

王麗萍擁護當局的COVID-19防疫決策，稱「黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，防控措施是科學有效的，是符合我國國情的最優選擇」。

王麗萍並指，Omicron變異株與既往的變異株相比，傳播速度更快、隱匿性更強、防控難度更大，需要更加科學精準做疫情防控等工作。

她表示，根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

中共中央政治局常委會昨表示，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。（編輯：周慧盈）1111111