中國優化防疫20條出爐略鬆綁 入境隔離改5+3

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（中央社記者邱國強北京11日電）中國官方今天公布20項防疫優化措施。其中包括入境隔離從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。

中國國內防疫也見部分鬆綁。其中包括取消「次密接」判定；高、中、低3級風險區則簡化為高、低2級風險區；密接者隔離天數也從7+3共10天縮短為5+3共8天；且不得實施「一天兩檢、三檢」等措施。

中共中央10日由總書記習近平召開政治局常委會，會中研議這20項防疫優化措施，但僅公布原則性要點。今天下午則以「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精准做好防控工作的通知」為名，公布具體內容。

這20項優化措施的內容中，最受矚目者為針對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。

同時規定，入境人員在第1入境點完成隔離後，目的地「不得重複隔離」。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各展開1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各展開1次核酸檢測。

此外就是取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

至於中國國內民眾防疫，新措施規定，密切接觸者的「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施，縮短為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各展開1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各展開1次核酸檢測。

新措施並宣布不再判定「密接的密接」（次密接），要求「及時準確判定密切接觸者」；而高風險區外溢人員的「7天集中隔離」鬆綁為「7天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。在居家隔離第1、3、5、7天各展開1次核酸檢測。

同時，新措施將風險區由高、中、低3類調整為高、低2類，以最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域，劃為「高風險區」，且一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。

此外，沒有發生疫情的地區要嚴格按照第9版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員展開核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。

同時，一般不按行政區域展開全員核酸檢測，只有在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時展開。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢、一天三檢」等不科學做法。

新措施並宣布，「高風險區」所在縣（市、區、旗）的其他地區劃定為「低風險區」。「高風險區」連續5天未發現新增感染者降為「低風險區」，符合解封條件的「高風險區」要及時解封。

新措施並規定，入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值小於35，對於解除集中隔離時Ct值35至40的人員，進行風險評估。若曾經感染過，則居家隔離並實施「三天兩檢」，並賦碼管理不得外出。

新措施還包括，對入境重要商務人員、體育團組等，可「點對點」轉運至免隔離閉環管理區（閉環泡泡），展開商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，但不可離開管理區。中方人員進入管理區前，需完成疫苗加強免疫接種。工作完成後再根據風險大小，採取相應隔離管理或健康監測措施。（編輯：陳沛冰）1111111