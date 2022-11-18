鄭州女嬰遭隔離延誤就醫死亡 引中國民眾憤怒

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（中央社台北18日電）中國嚴苛的清零政策，導致次生災害不斷發生。河南鄭州一名女嬰在方艙醫院隔離時身體出現狀況，被送到醫院已耗時12小時，期間醫護人員因其父檢測抗體陽性而拒絕接診女嬰，再現中國防疫困境。

據美國之音報導，這名女嬰僅僅4個月大，她的離世引發中國民眾強烈憤怒，質疑「生命至上難道就是這樣體現的嗎？」

報導引述中國媒體消息，女嬰的父親李寶亮表示，女嬰是在11月14日在鄭州方艙醫院隔離中出現劇烈嘔吐和腹瀉症狀。

李父撥打急救電話，但過了一個半小時後，急救車才到。醫護第一時間不是救治女嬰，而是給女嬰與其父兩人做抗原檢測。結果顯示，李寶亮為陽性，女兒為陰性。

李父表示，醫護以他抗原檢測陽性為由拒絕接診女嬰，隨後馬上離開，給出的理由是女嬰不是重症。

李父接著聯繫另一家醫院，幾經折騰，救護車才到，這時救護車抵達時已花了8小時。這輛救護車還選擇把女嬰帶往相距100多公里的醫院，而不是更近的醫院，等到女嬰真能就醫時，已花了12小時，過了救治時間。

上述事件已引起當地衛健委介入調查。

類似事件在中國層出不窮。中國甘肅省蘭州日前有一名3歲男童因煤氣中毒未能得到及時救治死亡。男童父親妥世磊說，原本兒子中毒後昏迷還有呼吸，他在社區發訊息求救，也親自去封鎖卡口向值班的社區人員求助，但全部都在推諉。

最後是男童父親強行闖出小區，把男童送到醫院，但也為時已晚，錯過黃金救治時間。

此外，今年10月，河南省汝州一名14歲女童被送入隔離設施後死亡，她在床上顫抖和抽搐的影片在中國社交媒體上也引發強烈不滿。

報導指出，中國應對疫情堅持「清零」政策，一旦發生感染病例，當地政府就採取粗暴的全面封控。這種做法雖能放緩或暫時阻斷疫情蔓延，但也讓中國民眾面臨巨大次生災害的風險。

中國近期頒布優化防疫20條，試圖防止一刀切，也不斷強調不能拒診。但各地與第一線人員實際落實政策，仍奉行「動態清零」，新政策仍在調整期。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1111118