穆迪傳結束在中國諮詢業務 裁員至少100多人

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（中央社香港18日綜合外電報導）2名知情人士今天告訴路透社，知名國際信用評級公司穆迪公司（Moody's Corp.）正結束在中國的諮詢業務，並在多處辦公室解雇諮詢部門相關雇員，據悉至少裁員100多人。

消息人士透露，總部在美國的穆迪本週開始將旗下穆迪分析公司（Moody's Analytics Inc.）在中國業務逐步結束。由於這些人士沒有與媒體交談的權限，因此要求匿名。

穆迪分析公司在中國對國內外金融機構提供金融情報及分析工具。

其中一名消息人士表示，穆迪最早14日在內部宣布這項結束業務消息，並已在北京、上海和深圳的辦公室合計影響100多名雇員，確切裁員總數目前仍不清楚。

這名人士補充，穆迪在全球第2大經濟體中國的信評業務仍將繼續營運。

另一名消息人士則指出，由於中國銀行業愈來愈偏好本國的服務供應商，穆迪決定結束當地諮詢業務。

穆迪的一名發言人透過電子郵件發布聲明表示，穆迪在最近一次財報發布會上已經表明，它正在「採取步驟，讓我們的全球人力與當前及預期的經濟情況相符合」。

發言人還說，穆迪持續在中國維持強大業務。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1111118