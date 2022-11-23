中日海洋事務高級別磋商：盡早啟用防務直通電話

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（中央社記者邱國強北京23日電）新華社報導，中國和日本22日以視訊舉行海洋事務高級別磋商，雙方同意就涉海問題加強對話溝通，妥善管控矛盾分歧。並同意盡早建成啟用防務直通電話，繼續展開防務領域交流。

根據報導，中方在磋商中重申在東海、釣魚島及南海問題上的立場，還對最近日本在台海問題上的言論和作法表達強烈不滿。中方聲稱，台灣議題涉及「中日關係政治基礎和基本信義」。

報導指出，這項高級別磋商由中國外交部邊界與海洋事務司長洪亮與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕共同主持。中方在磋商中，還對日本向海洋排放核汙染水計畫再度表達關切，並敦促日方審慎處理福島核汙染水問題。

報導提到，中日雙方一致同意，以今年中日邦交正常化50週年和2023年「中日和平友好條約」締結45週年為契機，就涉海問題加強對話溝通，妥善管控矛盾分歧，持續推進涉海務實合作和人員交流，為把東海建設成為「和平、合作、友好之海」作出積極努力。

根據報導，雙方在磋商中達成的共識包括：雙方積極評價中日防務部門海空聯絡機制運行情況，以及開通直通電話事宜取得的重要進展，確認加快後續工作，盡早建成並啟用電話；雙方同意繼續開展防務領域交流；中國海警局與日本海上保安廳願進一步合作打擊海上跨境犯罪。

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同時還包括中日將繼續在「中日海上搜救協定」架構下，深化海上搜救領域務實合作；雙方同意開展應對海洋塑膠垃圾的雙多邊合作；同意繼續共同打擊非法捕魚；同意繼續加強海洋科研等部門交流對接。

報導指出，派員參與磋商的中方單位有外交部、中共中央外辦、國防部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、中國海警局；日方單位為外務省、內閣官房、水產廳、資源能源廳、海上保安廳、環境省、國土交通省、文部科學省、防衛省。（編輯：吳柏緯）1111123