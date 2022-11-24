世足賽賭球熱 中國列官員落馬負債案例警告賭客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國沒有踢進今年世界盃足球賽，並不影響賭客在網路上賭球的興致。中國多地的公安部門近日陸續通報查獲簽賭站，中共中紀委還公布多名官員因賭球負債而落馬的案例，示警意味濃厚。

卡達世足賽如火如荼進行中，場外的各式賭盤、彩券同樣火熱，吸引大量球迷、賭客下注，盼能以小博大拚翻身。這樣的情形同樣也存在中國，而官方則連日發文示警，強調「文明觀賽，杜絕賭博」。

根據澎湃新聞、新京報，近日深圳市公安局羅湖分局發布一篇名為「世界盃大幕即將拉開，想賭球？請收手！」文章，當中羅列多起中國各地公安局查處網路賭博的案例。

文章提及，廣州市荔灣區警方近日查獲一起大型網路賭博案，涉及賭金逾人民幣3億元（約新台幣13億元），逮捕涉賭嫌疑人32名；安徽省銅陵市義安區警方則查獲跨境網路賭球集團，逮捕31名涉賭人員，涉案資金達200多萬元。

文章強調，在中國唯一合法的競猜途徑就是中國體彩中心發行的足球彩票，除此之外的線上代購、銷售賭球彩票，都屬於違規行為，並有巨大風險。

「買球買冷門，豪車開進門；足球反著買，別墅靠大海」，以這兩句話開頭的一系列順口溜，在過去幾屆世界盃期間都會被中國網友提起，雖然當中帶有揶揄的性質，卻也不難感受到一些中國民眾盼藉「賭球致富」的心態。

除提醒一般民眾，中共中央紀委國家監委網站今天發布「莫讓賭球毀了年輕幹部」一文，羅列近年多起因為賭球而落馬，且背負龐大債務的黨員幹部與公職人員案例，示警意味濃厚。

其中，一名原在廣西南寧市公安局任職的四級警長，因為收賄60多萬元，今年2月間被判有期徒刑2年4個月，並處罰金15萬元。收賄的動機是為了償還自2014年巴西世足賽開始不斷增加的賭債。

另有一名在浙江省嘉興市不動產登記服務中心經濟技術開發區分中心工作的「90後」年輕幹部，由於從大學期間就沉迷賭球，開始工作後更變本加厲，最終積欠賭債達2000萬元。

為了償還賭債，這名幹部利用職務便利替房產仲介業者及其客戶提供好處，並從中收取費用。目前被依涉嫌職務犯罪在嘉興市秀洲區人民法院審理。

文章並批評這些涉賭人員「由看球到賭球、從球迷變賭徒。究其根本，是理想信念缺失，宗旨意識淡薄。」（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1111124