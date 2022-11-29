寒潮來襲內蒙一地停止核酸 稱得感冒比新冠還多

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（中央社台北29日電）中國近日寒潮來臨，內蒙古鄂爾多斯氣象預報最低溫將達攝氏零下23度，陸媒報導康巴什區28日公告「明日寒潮，停做核酸」，稱「得感冒的比新冠還多」，獲網友點讚有溫度的作法。

中國中央氣象局連日發布寒潮預警，而鄂爾多斯市氣象台27日預測，48小時內最低氣溫將要大幅下降14度以上，最低氣溫在29日可能達零下23度，單位和人員須做好防範。

陸媒澎湃新聞報導，鄂爾多斯市康巴什區官微28日發布一則霸氣通告，指明日寒潮，停做核酸。

文章附上一張附有內文的圖片，「相關部門你好，大寒潮來襲，群眾容易凍壞，得感冒的有可能比得新冠還多。經研究，我們決定不採核酸了，先停一天！如果你們非要群眾上傳點啥呢，就上傳這個吧。謝謝理解。」

內蒙古新聞網評論，「為鄂爾多斯康巴什區點讚！雖然作為一級政府發布如此公告在措詞上略有欠考慮，但初衷是好的！」

另有網友認為「直接了當乾淨俐落意思明確，比某些晦澀難懂的政策性名詞好多了」、「是有溫度的作法」、「建議全國推廣」。

不過有網友說，這份通告圖片今早起來沒有了，不知發生何事。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111129