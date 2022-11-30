浙江省委宣傳部籲人民至上不是防疫至上 引熱議

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（中央社記者邱國強北京30日電）中共浙江省委宣傳部昨天以「人民至上不是防疫至上」為題發表文章，指防疫是為了防住病毒，不是為了防住人，迅速被大量轉發且熱議，認為文章雖不脫官方立場，但至少說出真話。

這篇在29日下午署名「之江軒」發表的文章指出，疫情防控是為了防住病毒，不是為了防住人。「從來只有人民至上，沒有所謂的防疫至上」，不管採取什麼樣的防控措施，都應該是為了讓社會能夠早日回歸正常，讓生活盡快回到正軌，「不是簡單地把人防住，不計成本盲動蠻幹」。

文章直指，近來有的地方藉防疫之名層層加碼，濫用權力、為難群眾，導致防疫變形走樣。有的表面上不說封控實則就是在封控，漠視群眾利益和民生訴求，隨意打斷正常生產生活秩序。

文章提到，更有甚者置群眾生命安全不顧，「壞了黨和政府的形象，傷了群眾的心」，甚至還有些人藉機發疫情財。這些現象比疫情更刺痛人心，隨之而來的無奈、厭倦甚至憤怒，都是可以理解的。

這篇文章還批評，部分地方在政策把握上沒有「一盤棋」。中央定下來的「動態清零」總方針及優化防控20條，一些地方有不同解讀，極大降低了中央政策的權威性。在有的人眼裡，防疫只是管住自家「小池塘」，而不是共同管好流動的「大河」，後果必然是「一地生病，多地吃藥」。

不過，文章仍然站在中國官方既定立場強調，光羨慕西方國家的自在與狂歡，卻忽視了他們付出的慘痛代價，是「選擇性遺忘」；脫離中國國情和發展實際談疫情的「控」與「放」，都是「空想性命題」。

文章又說，若把疫情比作波濤洶湧的河流，有的國家選擇「赤膊下水、優勝劣汰，默許一些人成為犧牲品」；而中國選擇「同舟共濟、共渡難關，盡可能用一艘大船讓所有人獲得求生機會」。如果盲目羨慕那些已經登陸上岸的游泳過河者，不再齊心協力划船而選擇貿然跳船，之前許多付出就可能功虧一簣。

由於這篇文章出自浙江省委宣傳部的微信公號「浙江宣傳」，立刻引起中國網友大量關注，並廣為轉發。不少人看到文章的第一印象，就是「連官方終於有人講真話了」，而且還是省委宣傳部發的，有人覺得值得肯定；有人則揣測，由一個與「今上」（指中共總書記習近平）有淵源的省委宣傳部發文，是否在放風向值得觀察。

但有網友認為，這篇文章看似開明，但骨子裡還是死死守著「動態清零」立場。如果這一政策不作根本改變，再怎麼高喊「人民至上」也沒有用，因為至上的仍是「清零」；也有網友說，「大船轉彎不容易」，官宣總是要先緊抱底線，才能點出問題，否則也被打成「境外勢力」，就麻煩了。（編輯：曹宇帆）1111130