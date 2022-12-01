中國全年經濟成長率5.5%無望 反陷3%保衛戰

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（中央社台北1日電）距離今年結束只剩1個月，受疫情封控影響，「保3」成了今年中國經濟成長率的課題，也是國際投行、分析機構的共識。一般認為全年數字會落在2.8%到3.3%之間，和年初喊出的5.5%有一段差距。

中國國務院總理李克強在今年上半年時宣布，將今年經濟成長率定在5.5%左右，但經過多地因疫情「封城」、國際局勢變化等影響後，這個目標已經確定無法完成，取而代之的是陷入「3%保衛戰」。

綜合華爾街日報、香港經濟日報、上海證券報，中國銀行研究院近日發布報告指出，今年中國的經濟受到疫情及封控措施拖累，整體被拉低約2.8個百分點。考慮整體環境以及近期發布的優化防控20條措施等，今年第4季的經濟成長率可望達到3.8%，全年則落在3.2%左右。

這個數字與中國宏觀經濟論壇提出的報告相去不遠。

中國宏觀經濟論壇於11月26日發布最新數據指出，今年中國經濟在「三重壓力」（預期轉弱、需求收縮、供給衝擊），加上超過預期的因素衝擊，預計全年經濟成長率約落在3.3%左右。這份數據並預估，中國2023年的全年經濟成長率可望回升到4.8%左右。

然而並非所有的機構都如此樂觀，野村證券將今年中國經濟成長率預測值定在3%以下。

報導指出，野村證券於11月24日發布的報告，將中國今年的經濟成長率預測值從2.9%下修至2.8%，調整依據之一是「佔中國國內生產總值的地區，有約21.1%目前遭封控，遠高於10月底的9.5%。」

這份報告並形容，中國的重新開放是「緩慢、成本昂貴以及不穩固」，因此也一併調整明年的經濟成長率預估值，從4.3%下修到4%。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111201