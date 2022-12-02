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烏魯木齊大火惹民憤未息 西安又傳高樓起火5死

2022/12/2 13:23（12/2 17:43 更新）
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中國陝西西安市社區鳳鳴華府高樓住宅1日發生火警，至少5人死亡。（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）
中國陝西西安市社區鳳鳴華府高樓住宅1日發生火警，至少5人死亡。（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）
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（中央社台北2日電）新疆烏魯木齊市社區吉祥苑大火燒死10人引發民憤未平息，陝西西安市社區鳳鳴華府高樓住宅昨天也傳火警，至少5人命喪火場，受災戶撐不住又等不及消防車馳援而失足墜樓，嚇壞在場目擊者。

根據消防救援支隊1日發布的警情通報，西安市未央區鳳鳴華府小區發生火災，營救被困8人，其中5人搶救無效死亡，傷者3人狀況穩定，起火原因正調查中。

另據中國媒體正觀新聞1日報導，現場火勢很大，由於從樓底竄燒，很多居民因此受困，低樓層住戶還能爬窗逃生。

推特廣傳的影音顯示，受不了嗆鼻濃煙的高樓層住戶爬出窗外，站在難以立足的平台，等不及遲遲未至的消防車來相救，實在撐不住而失足墜樓而嚇壞目擊者，現場驚聲尖叫四起。

上月24日，新疆烏魯木齊市高層住宅發生火災，至少10死9傷，民眾質疑因官方封控導致救援延誤而釀人禍，嚴封控的防疫政策引爆民眾不滿情緒，各地紛紛追悼遇難者，北京、上海等大城相繼爆發大規模反封控抗爭「白紙運動」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111202

#西安
#火災
#烏魯木齊
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