回顧抗疫 網文指批判病毒共存論讓中國錯失一年

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（中央社台北11日電）中國近日大幅放鬆COVID-19疫情防控，民眾回顧這3年抗疫歷程，認為去年8、9月輿論對「與病毒共存論」的批判與對專家張文宏的人身攻擊是一個轉折，導致中國錯失近一年的時間準備應對。

一篇名為「錯誤批判張文宏和共存論，讓我們失去了一年」的文章8日出現在中國的社群平台，獲得不少網友轉發，但目前已經被刪除。

文中最主要的觀點，是認為中國早在2020年下半年就基本上已經確認了COVID-19的病毒會是常住病毒，所以一開始的策略是加快研發疫苗。

但是2021年8、9月份全網出現對「共存論」批判，甚至對提出「世界要學會與這個病毒共存」的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏人身攻擊。文章說，當時仍是Delta病毒株且死亡率較高，但相關批判導致無法理性認識現實並為「共存」積極準備，否則「仍然是可以在年底的時候調整（防疫政策）的」。

文章並回顧過去中國抗疫的歷程：

2020、2021年，中國堅持以動態清零對抗疫情，當時社會情緒整體樂觀積極，也有從中受益。

2020年下半年基本上就已經可以確認「病毒不會消失」，當時的策略是加快研發疫苗，寄希望於在打過疫苗之後開放。

2021年年中，南京、揚州等地疫情陸續爆發，仍大力推動打疫苗。同一年，全網出現對「與病毒共存論」的批判，並上升到了對張文宏本人的人身攻擊。

2022年元旦前後，浙江和西安等地先後暴發疫情，並進行嚴格封控，西安還創造出「異地轉運隔離」，以此實現主要城市社會面清零。

春節前，Omicron病毒變異株在天津開始出現，但是很快被壓下去了。接著又在吉林、深圳和上海先後爆發，深圳以大規模全員核酸和常態化核酸的做法，很快壓制病毒蔓延。

3月中旬，中國國家衛生健康委醫政醫管局發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」，要求輕型病例集中隔離而不需入院，並放寬出院標準。

另一方面，曾力求「精準防控」的上海，終究在3月26日做出分區封控的決定，之後經歷了2個月的封城、部分地區甚至達到3個月。其間出現了大量的惡性事件，這也導致一些人開始要求改變防控策略，將重點轉向重症救治。

文章認為，上海作為有全國影響力的城市，被封城是一個標誌性的轉折點。「上海都可以封，還有什麼不能封的？」之後各地再次出現了一些比較過火的防控措施，大範圍的全員核酸篩查也成為各地的統一動作。

上海解封後，成都等多地仍持續出現疫情，但透過嚴格的封控和頻繁的核酸篩查壓下去了。期間，貴陽封控和轉運強制隔離的巴士翻覆，造成27人死亡的車禍，引起很大的反彈，民眾質疑「清零勝過人命」。

而在西北地區包括西藏、新疆、青海等地，因為沒有能力迅速壓制疫情，更是遲遲無法解封。

11月，官方提出優化防疫20條措施。文章認為，隨著廣州、重慶和北京先後大規模暴發，官方不得不改變防疫政策。

12月，官方公布新的優化防疫新10條措施，不再提動態清零。但各地傳出有需求的民眾買不到藥、醫院人擠人等。

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文章認為，去年下半年隨著Delta疫情此起彼伏的爆發，已經開始讓防控變得越來越難；在Omicron開始流行之後，實際上已經不可能延續過去的策略了，不僅是地方上人財物力都已經到了極限，而且反對的聲音也越來越強烈。

文章說，今年2、3月以來，沒有及時根據病毒變異的情況調整策略，帶來了今年比較多的資源浪費，而且大規模的長期封控也對一些企業和民眾造成較大的影響。「最重要的教訓毫無疑問是沒有真正做到因時因勢調整策略，沒有做到敵變我變最後變成了刻舟求劍、守株待兔。」（編輯：張淑伶）1111211