更多編輯台推薦新聞：
只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權
科技

只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

北京資深媒體人染疫亡 官方通報新增死病例掛零

2022/12/17 13:35（12/17 13:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北京疫情繼續延燒，但官方近期都沒有公布新增死亡病例。圖為15日北京一家醫院發熱門診排隊人潮。（路透社）
北京疫情繼續延燒，但官方近期都沒有公布新增死亡病例。圖為15日北京一家醫院發熱門診排隊人潮。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）北京疫情繼續延燒，但官方近期都沒有公布新增死亡病例，而綜合中國及香港媒體報導，2名中國資深媒體人包括前「人民日報」記者楊良化及前「中國青年報」副總編輯周志春近日皆染疫死。

據陸媒財新網報導，中國青年報前副總編輯周志春8日去世，享年77歲。

報導引述知情人士表示，周志春近日核酸檢測呈陽性，6日北京醫院醫護人員上門再次檢測，社區7日晚通知覆核陽性需隔離。當晚醫用監測手錶顯示，他的心臟於8日1時23分驟停。

報導說，周志春身體一向不錯，2011年曾發現患喉癌，在協和醫院做手術後痊愈，他的辭世醫生診斷為「心源性猝死」。

周志春1945年1月22日出生，畢業於北京體育學院游泳專業，中國文化大革命期間，他被下放到湖北最大的軍墾農場沈湖農場，後來到了武漢「長江日報」任編輯、記者。

1978年10月7日中國青年報復刊，他調至中國青年報工作，歷任編輯、總編室主任、副總編輯，2005年退休。

目前在財新網還可看到有關周志春逝世的報導，但有關楊良化感染COVID-19後死亡的報導「人民日報名記者楊良化染新冠後去世，74歲｜訃聞」已被下架。

據香港星島日報今天報導，楊良化的妻子謝文梅已經發訃告，而楊的家人告訴財新網，20年前楊良化曾罹患鼻咽癌，有後遺症，水與食物常不慎入肺。

北京這波疫情來勢洶洶，楊良化於10日開始發高燒，抗原測試呈陽性。因抵抗力下降，肺部因細菌感染病情加重，在朝陽醫院加護病房搶救2天後，於15日晚間逝世，享年74歲。

報導表示，楊良化是資深新聞從業人員，曾任人民日報高級記者、人民日報（海外版）主編、「新聞戰綫」總編輯。

針對這兩位媒體人的身故，美國之音（VOA）今天報導，這是中國政府在無預警、無準備、無計畫的情況下放棄清零政策的死亡案例。

星島日報報導說，另據網上流傳，前「科技日報」總編輯陳泉湧在微信朋友圈發文稱，北京防疫放開後不到10天，66歲的北京長城戰略研究所創始人、所長王德祿死亡。前2天他上班發現「陽了」，13日下午發燒，晚上吃了退燒藥後睡覺，當陪護人員發現時已經離世。

王德祿的研究所在中國推動科技創新進程中，為政府和地方、企業提供諮詢。

陳泉湧稱，王德祿患高血壓、心血管等病，並說王德祿及周志春可能都大意了，輕信「只相當一次感冒」的說法，吃了退燒藥不會出大問題，結果竟「說走就走」，猝不及防。

此前中國多家媒體13日也相繼報導，前瀋陽金德隊球員王若吉染疫死亡，年僅37歲。

1985年出生的王若吉因染易導致基礎性疾病（糖尿病）惡化身故，而中國先前通報的死亡病例，不少染疫者都是慢性病史的患者。

像是今年4月18日上海首次通報，自3月間封城以來的新增3例死亡病例，分別為89歲和91歲的女性，以及一名91歲的男性，都是心臟病、糖尿病和高血壓等慢性病史的患者。

不過，自12月7日中國官方公布優化防疫新10條後，迄今中國衛健委沒有公布新增死亡病例，累計死亡病例維持在5235例。

近日北京的年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增，甚至出現冰櫃、焚化爐難以處理大批往生者的情況，有長者遺體因無處安放被迫暫留家中。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111217

#周志春
#楊良化
#王德祿
延伸閱讀
白紙運動後中國鬆綁防疫致亂象叢生 民眾批當局沒準備像賭氣北京醫院會議錄音稱中國疫情爆發只是剛開始 至少得經歷4至5波中國醫院感染嚴重 四川醫學生疑染疫上班猝死
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族