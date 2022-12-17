新10條後疫情蔓延 上海下週起中小學改線上教學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國放棄「動態清零」但準備不足，專家預警未來1個月可能面臨疫情高峰。上海當局決定19日起，中小學除部分年級外，其他全改為線上教學，幼兒園也停止幼兒入園。

澎湃新聞報導，「上海教育」微信公眾號通報，根據當前疫情防控部署，結合上海市中小學幼兒園實際情況，為保護師生安全健康，決定中小學校自19日起，除初三、高三年級的學生，全部調整為線上教學。初三、高三年級學生可正常到校上課，也可自願申請居家自修。

幼兒園（含托育機構、托兒所）自19日起停止幼兒入園。居家照顧有困難的學生及幼兒，可申請到校或到園，幼兒園會安排好照護服務。

通報又提到，中職校也需參照中小學方案。

報導說，連日來多個省份都發布疫情高峰的預測，如江西省政府新聞辦15日舉行疫情防控記者會，透露專家研判江西省下一波疫情高峰將在12月底、明年1月初到來，春節前後達到峰值。

江西省各級指揮體系已進入應急狀態，成立醫療救治工作專班，建立疫情監測預警和趨勢仿真系統，及時預判疫情及反映醫療承受能力，主動防控。

山東媒體「新黃河」客戶端報導，山東省疫情處置工作指揮部醫療救治專家組組長董亮表示，預計山東省第一波高峰應該在明年1月，因城市比農村人口密集，農村的疫情高峰會相對晚一些。

浙江日報14日引述消息稱，不少業內人士預測，杭州的第一個疫情高峰極有可能在明年1月中下旬到來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

浙江溫州市蒼南縣微信公眾號「蒼南發布」15日表示，業內人士預測，蒼南第一波疫情高峰極有可能會在明年1月中下旬，即春節前後到來，14日蒼南縣決定公開招聘200名護士，進一步保障定點醫院及亞定點醫院的接診能力。

中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝指出，所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111217