香港首例移植手術器官來自中國 女嬰換心順利

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（中央社台北17日電）香港一名出現心臟衰竭的4個月大女嬰，昨晚進行心臟移植手術，該心臟是來自中國一名因意外頭部重傷死亡的男童。這是香港首例利用中國死者器官進行移植的手術。醫管局官員稱這是特事特辦。

綜合明報網、香港01報導，這名女嬰患有擴張性心肌病變，出現急性心臟衰竭，需進行心臟移植手術才能保住性命。

女嬰已在17日凌晨約1時完成了心臟移植手術，是迄今香港年紀最小的心臟移植手術患者。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗今天表示，因女嬰只有4個月大，要找到合適的心臟並不容易，故主動聯絡中國國家衛健委，對方透過其網絡尋找合適的心臟。

他指出，本次捐贈的心臟來自中國一名幼童，該幼童因意外導致頭部嚴重受傷，腦幹死亡，在中國找不到合適的配對；中國的醫療團隊昨天聯絡香港醫院的團隊，發現很適合捐贈給女嬰，心臟昨天由中國運送到香港，昨天傍晚開始手術，今天凌晨順利完成。

鄧耀鏗表示，本次是「特事特辦」，所有程序都符合中國及香港的人體器官移植的監管及法規，是合情、合法、合理。

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他表示，不排除日後再透過類似途徑協助需要接受器官移植的港人，但要考慮病人需要什麼器官、病人年齡、能不能在香港找到合適器官等。

不過報導提及，有醫生擔心本次做法會開了壞的先例，西方國家多年以來一直質疑中國器官移植背後的問題，如無法肯定器官捐贈者是不是出於自願及有沒有非法買賣器官等情況，因此香港醫學界多年以來均拒絕引進中國器官移植。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111217