中國疫情蔓延民眾搶購N95口罩 價格飆漲5倍

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（中央社台北18日電）中國的COVID-19疫情持續蔓延，除了搶藥之外，不少民眾發瘋似的搶購口罩，連不符合防護要求的產品也「一罩難求」。據媒體報導，物以稀為貴，市場上的N95口罩價格已飆漲4、5倍。

中國在本月7日發布「優化防疫新10條」後，等同放棄動態清零，各地疫情持續升溫，從搶藥、搶疫苗、搶看病等醫療擠兌問題浮現。作為有效防疫並隔絕病毒的口罩也成了搶手的物資，中國各地都傳出供不應求的情形。

據第一財經報導，隨著各地感染者人數的不斷增多，以及民眾對於口罩防疫效果的認知，N95口罩價格正面臨著一輪暴漲，一個原本售價人民幣1元（約新台幣4.4元）左右的N95口罩如今賣到了5、6元。

而且不僅是價格翻倍，市場上還出現了斷貨的情況，有些口罩供應商表示像是回到了2020年的春節，疫情剛爆發時的情形。

報導引述一名防疫物資批發商透露，現在要買口罩的話，最少一個都要4元左右，但是目前沒有現貨，必須排隊等，而且「上游原材料漲了7倍，對於未來的到貨狀況也不確定，現在沒有貨，也不知道到時候現貨是哪一個牌子，規格都不一樣。」

根據在各大電商平台搜索N95口罩時的結果顯示，N95口罩的平均售價大概在5元左右，按照規格不同價格也有不同，例如一盒50片口罩275元，或是每盒100片，售價470元。此外也有團購品牌開價每盒10片，價格70元。

由於「一罩難求」，不少非醫療口罩、未具有效防護力，甚至是標示不清、來路不明的口罩，也成為民眾搶購的商品，價格隨之水漲船高。

為遏制口罩炒作的情形，中國從中央到地方政府近日陸續發布公告，設下紅線平穩物價。

報導指出，中國國家市場監管總局發布「關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書」，要求生產經營者不得違反誠實信用和公平合理原則、不得哄抬物價與詐欺，各級市場監管部門需加強執法檢查。

安徽省市場監管局要求電商平台業者落實責任、加強查緝，堅決杜絕平台內經營者發「疫情財」情況出現；山西省工信廳則要求電商平台管制每名消費者購買防疫物資的數量。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111218