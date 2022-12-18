中國疫情高峰將到 張文宏：走出這輪要2至4個月

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（中央社記者李雅雯上海18日電）中國COVID-19疫情蔓延，專家張文宏表示，感染高峰期即將到了，需要做好老年人保護，這輪疫情必須2至4個月的準備，社區基層醫療面臨壓力，守好才能避免患者衝擊二級、三級醫院。

第一財經報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日在上海新冠病毒感染醫療救治培訓會上表示，社區基層醫生將面臨防疫壓力，必須避免大量患者衝擊二級、三級醫院；二級、三級醫院做好重症救治，才能將病死率降至最低。

張文宏指出，社區衛生服務中心負責配備常見病、慢性病患者常用藥物和退燒止咳等藥物，另外要發揮家庭醫生作用，給予孕產婦、新生兒、腫瘤放化療、血液透析等重點人群建立資料庫，形成屬地管理。

「我們的社區醫生，將在這一次面臨有史以來最大規模的新冠感染浪潮」，張文宏說，在這輪疫情中，病人將會集中在社區；過去則多在方艙醫院、定點醫院。對於輕型患者，家庭醫生可進行線上、電話指導，或者透過網路醫療去了解患者情況。

張文宏提到，區級醫院主要負責區域內病患者救治，識別、救治潛在危重症患者；市級醫院負責危急重症患者救治，做好充足的重症醫療資源儲備、指導區級醫院危急重症患者救治，區級醫院與市級醫院保持雙向轉診通道暢通。

張文宏舉例台灣、香港經驗。他說，台灣、香港數據呈現，死亡人群集中分布在80至90歲區間，社區基層醫生對於這個群體病人必須進行嚴密監控。

關於何時才能走出這輪疫情，張文宏說，以新加坡來說，今年1月1日開始病例數、死亡數上升，病死率為0.06%，遠低於流感；但其感染人數直到4月15日才達低谷，期間長達4個月左右，「此輪疫情我們要做好2至4個月的準備」。

人民日報健康端報導，張文宏17日在2022年中美臨床微生物學與感染病學高端論壇上說，現階段感染高峰期馬上要來了，對於老年人要有非常好的保護，如果老人沒有接種疫苗，應該降低他們的活動度，外出則一定要戴口罩。

張文宏強調，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉」。（編輯：張淑伶）1111218