上海疫情升溫人力荒 外賣外送能量大減

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（中央社記者李雅雯上海18日電）上海市COVID-19疫情蔓延，外賣、外送人力供應能量大減，騎手缺人、配送延遲，在滬民眾高度仰賴外賣、外送的生活模式面臨考驗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，由於不再要求民眾執行大規模、高密度核酸檢測，大部分公共場所也不再規定出示核酸檢測陰性證明，一般多認為檯面下染疫人數遠高於官方公布數據，疫情在滬蔓延中。

一名在滬民眾告訴中央社，疫情正在動搖原有生活模式。他說，在電商平台上點單外送蔬菜、水果和日用品，其所在區域卻呈現「運力不足」狀態，也就是配送小哥人不夠，必須等到隔天才能配送；過去多為半小時就可送到家中。

另有民眾提到，美食外賣也有這樣的情況。他說，過去外賣小哥都可以準時甚至是提前送達，大多30分鐘到40分鐘就可以拿到餐點，現在則是光等外送員接單就要花上一段時間，這和先前人力充沛搶接單情況完全不一樣。

他擔心，由於周邊的「羊」（指染疫陽性患者）愈來愈多了，擔心倘若也染疫在家居家隔離，卻又沒有外賣、外送服務，恐將讓生活陷入麻煩，預計將親自去超市採買一些食品、日用品，做些儲備準備。

外賣平台回應，由於受到疫情影響，騎手人數減少，在接訂單、配送時間上都可能會出現延遲的狀況。

北京市同樣面臨物資配送人力缺乏問題，廣為募集外賣騎手。北京市大興區商務局微信公眾號刊文指出，受到疫情影響，部分外賣企業存在不同程度的運力減弱、訂單配送壓力較大等情況。

該區發出「關於參與外賣配送服務的倡議」，倡議居民群眾在個人及家庭允許的情況下，且在確保自身健康條件下，可以自主選擇加入外賣騎手。

日前京東物流率先宣布調派千名快遞員赴北京支援，阿里巴巴旗下的快遞品牌菜鳥也宣布陸續調派10批快遞員赴北京，保障物資配送。

據報導，截至18日，已有來自上海、黑龍江、廣東、湖南等地，超過2000名快遞員抵達北京，協助平穩度過業務高峰期。（編輯：吳柏緯）1111218