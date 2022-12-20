兩岸企業家峰會年會閉幕 農業合作列入工作計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海20日電）兩岸企業家峰會年會今天在廈門舉行，陸方秘書長林軍表示，增強數位化轉型、智慧製造等領域產業鏈合作，將循「試項試點」路徑逐步擴大；深化兩岸農業合作列為明年工作計畫。

兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍在會議結語作出上述表示。

他說，峰會有責任繼續幫助台商、台企積極融入「雙循環」新發展格局中，增強雙方產業鏈、供應鏈深度契合，拓展內需市場。

他提到，雙方產業小組將聚焦數位化轉型、智慧製造、節能減碳等領域的產業鏈合作，循著「試項試點、先行先試、複製擴大」路徑，從單個企業、專案或從一個地區、一座城市開始，逐步擴大合作領域。

關於明年工作，林軍指出，雙方各小組達成初步共識，明年工作有8項要點，第1點為繼續就落實惠台舉措探尋空間、在兩岸宏觀經濟政策發展規劃等方面展開研調，深化兩岸農業合作、推動兩岸企業數位化和低碳化協同發展。

其他要點則有，提出兩岸產業界減碳合作具體項目、推進兩岸資訊產業技術交流，尤其是積體電路、5G與通訊和工業互聯網、雲計算、物聯網、元宇宙等領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外5項要點為，做好兩岸設備共通標準的制定和推廣應用、持續關心兩岸成長型中小企業群體、加強兩岸醫學人才培養、推動完善兩岸金融合作機制；抓住杭州亞運會機遇，推動兩岸在體育、文創、旅遊、商貿等產業領域合作。

大陸國台辦副主任潘賢掌在年會致詞中表示，目前在陸台企生產經營穩定，今年新增9家台企在大陸上市，總數已達58家。全面推進中國式現代化，為兩岸經濟合作特別是台企在陸發展提供發展空間，「兩岸經濟密不可分，脫不了鉤、斷不了鏈，唯有加強合作才是人間正道」。（編輯：張淑伶）1111220