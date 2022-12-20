張文宏：中國第一批次疫苗難阻再次染疫

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（中央社台北20日電）中國感染專家張文宏近日在一場國際會議中說，COVID-19的病毒已經過多次變異，目前中國人在國內接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，很難阻止此病毒的再次感染。

中國本月初大幅放寬防疫措施後，較早提出要面對「與病毒共存」的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，在公眾視野沉寂一段時間後，近日又頻頻被媒體報導他的言論。

澎湃新聞今天報導，中美臨床微生物學與感染病學高端論壇17日以線上結合線下的方式舉行。與會中美相關專家圍繞疫情防控的難點與對策以及COVID-19的病毒未來可能變化進行討論。張文宏是與會專家之一。

張文宏認為，現在Omicron變異病毒有多種亞型毒株，在感染一種亞型之後還有可能感染另外一種亞型。最終其可能像流感病毒一樣，具有季節性感染以及區域性感染的特徵。人體在感染多種病毒亞型後，在人體的免疫記憶壓力下，最終導致病毒的毒力不斷下降。

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他表示，目前國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，病毒在經過多次變異之後，疫苗的保護效果越來越弱，很難阻止COVID-19的再次感染。

報導說，與會專家一致認為，由於病毒的不斷變異，其可以對人群重複感染。在免疫壓力下，COVID-19的病毒毒力會不斷下降，最終可能與流感病毒類似。目前中國境內人群整體的免疫處於窪地，有待進行新冠疫苗的第2劑次加強免疫接種。同時也不能忽略其他病毒的合併感染，如流感病毒、呼吸道合胞病毒等。（編輯：張淑伶）1111220