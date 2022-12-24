中國2023年春運首日火車票開售 多地不再驗核酸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國2023年春運火車票今天正式開售，春運期間為2023年1月7日至2月15日結束，為期共40天。截至目前，北上廣深、成都、哈爾濱等多地調整防疫措施，取消「落地檢」，不需再查驗核酸證明。

根據中新網等媒體報導，按照中國鐵路車票預售期15天的規定，今天開始，2023年春運首日火車票開售，乘客可透過鐵路12306APP或網站購買2023年1月7日（春運首日）的火車票。

中國2023年的春節假期為明年1月21日（除夕）至27日（初六），共7天。

對於中國眾多打工族而言，按照現今的售票規定，1月5日可以購買1月19日火車票，1月6日可以購買1月20日火車票，1月7日可以購買1月21日火車票，1月13日可以購買1月27日(正月初六)假期返程火車票。

根據報導，有在北京的民眾表示，已經2、3年沒有回家鄉，希望這次過年能返鄉過年。在官方公布防疫新10條後，「自己也看到了今年能回家過個團圓年的希望」。

根據防疫新10條，其中提到，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明或健康碼。

報導指出，截至目前，北京、上海、廣州、深圳、成都、哈爾濱等多地已調整疫情防控措施，其中包括取消「落地檢」，不再查驗核酸陰性證明等措施。

報導也指，預計2023年鐵路春運期間，探親、旅遊等旅客出行需求和企業復工復產、冬季電煤保供等貨物運輸需求進一步增加。（編輯：陳沛冰）1111224