無畏疫情 數萬民眾趕赴韶山紀念毛澤東冥誕

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（中央社台北26日電）今天是前中共領導人毛澤東129歲冥誕，雖然中國染疫人數直線上升，然而仍有數萬名「毛粉」無懼疫情。25日晚間起便陸續有民眾從全中國各地趕赴毛澤東的家鄉湖南韶山「朝聖」。

香港星島日報報導，25日晚間開始有數萬民眾聚集在韶山「東方廣場」，有人手捧鮮花，拉起「毛主席恩情比山高比水長」的巨型布條。有人裝扮成毛澤東，帶領紀念隊伍瞻仰毛澤東銅像。

除了民眾自發性活動外，韶山市政府在25日深夜到26日零時，舉行「誕辰倒數」，25日上午也舉行了路跑活動紀念毛澤東。

雖然近日中國各地的疫情快速升溫，染疫人數大增，然而湖南省於12月8日配合「優化防疫新10條」宣布全面開放後，如今赴當地旅遊已經不用再查「健康碼」及「核酸證明」，僅要求要配戴口罩，因此吸引大量遊客前往。

報導指，近日赴韶山外來旅客明顯增多，今年毛澤東冥誕期間可能為當地帶來新一波的旅遊高峰。

除了韶山舉行相關的活動外，報導指出北京天安門廣場的「毛主席紀念堂」，也於25日宣布重新恢復開放，民眾只需在入場前掃描「北京健康寶」預作登記及檢測體溫，即可入場參觀。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111226