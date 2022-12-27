文件：李強接管中國防疫 任領導小組組長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京27日電）中國官方昨晚宣布COVID-19降為「乙類乙管」前數小時，防疫會議紀錄再度流出。這份25日的紀錄除顯示「乙類乙管」確定實施外，李強、王滬寧並已分任中央防疫領導小組正副組長。

李強、王滬寧是中共新一屆政治局常委中，排名第2及第4的成員。按慣例，兩人將在2023年3月的全國「兩會」上，分別被推選為國務院總理及全國政協主席。而紀錄並提到，將COVID-19降為「乙類乙管」，是由中共政治局常委會在22日審議通過。

這份名為「12月25日全國新冠疫情防控工作電視電話會議主要精神」的會議紀錄，約在26日晚間近9時起在中國網路上流傳。同一時間，南華早報也率先報導COVID-19將於1月8日降為「乙類乙管」，並指消息來自廣東、福建、江蘇的3名衛生主管官員。

紀錄顯示，這項會議是在25日下午以「全國新冠疫情防控工作電視電話會議」的名義在北京召開，由「中央應對疫情工作領導小組組長」李強出席會議並講話。小組副組長王滬寧、成員丁薛祥、王毅、李書磊、尹力、劉國中、肖捷出席會議，會議由副總理孫春蘭主持。

這項紀錄還提到了將COVID-19降為「乙類乙管」的總體方案，以及相關配套文件主要內容的解讀，其中大部分內容數小時後即由中共官媒發布。其餘內容還包括：

對感染者實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策、核酸檢測調整為「願檢盡檢」、調整疫情信息發布頻次內容等。

紀錄指出，李強在會中發表講話強調，一是要進一步提高認識，確實把思想和行動統一到黨中央關於「做好新階段疫情防控工作的決策部署」上來。要「充分認識、充分肯定」3年來中國疫情防控取得的「巨大成效」，全面、準確理解實施「乙類乙管」時機「選擇恰當，基本條件具備」。

李強還說，「乙類乙管」是防控工作重心轉變和防控措施「優化完善，絕不是躺平或者放開」。乙管「不是不管，仍需依法實施預防控制措施」。要增強底線思維，做好充分準備，盡快補齊短板弱項。

二是要突出工作重點，抓緊做好實施「乙類乙管」各項準備，部署了醫療救治資源、群眾用藥、老年人兒童等重點人群救治、農村地區疫情放開、宣傳教育和訊息發布5方面重點工作。

三是要加強組織領導，凝聚實施「乙類乙管」強大合力，並且提出「壓實各方責任、堅持求真務實、調動各方積極性、保持社會秩序穩定」等4條要求。（編輯：周慧盈）1111227