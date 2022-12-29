中國疫情海嘯搶復工 多地金錢攻勢倡留崗過年

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（中央社台北29日電）中國疫情大爆發之際各地持續推進復工復產，杭州、上海及福建泉州等多地以發放消費券、補助金等方式倡導「留崗過年」，其中泉州提出最高獎勵人民幣（下同）3000元（約新台幣1萬3千元）。

中國近期終結3年以來的嚴苛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫管控措施，雖然驟然放開使得染疫人數激增，但企業仍全力推進復工復產，今年多地祭出金錢攻勢，盼員工春節前留下拚經濟。

綜合陸媒報導，12月24日，上海市人民政府印發支持企業穩崗留工有序運行若干政策措施的通知，鼓勵引導外來務工人員留滬過年，支持外來務工人員節後加快返崗復工。

上海提出鼓勵電商平台和郵政快遞企業持續提供快遞、外賣服務，2022年12月25日至2023年1月27日期間，對重點監測的電商平台和郵政快遞企業，給予上崗工作的一線人員每人每天60元補貼；而元旦期間和春節期間（2023年1月21日至1月27日）上崗工作的一線人員，更給予每人每天150元補貼。

12月27日，浙江省杭州市公布關於「搶先機、拼經濟」的意見。為鼓勵和倡導省外員工春節期間留杭穩崗，助力企業復工達產，杭州將向每名春節期間留杭的省外員工（在杭繳納社保的非浙江戶籍員工）發放600元消費券。

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福建泉州12月26日則公布措施，支持企業穩崗留工促生產，除對節前留泉職工，最高獎勵3000元外，對父母來泉團圓過年的部分一線職工家庭按每戶1000元標準進行關愛慰問，另也將在春節前組織泉州市規上企業赴勞務輸出地進行慰問活動，向員工或其親屬送上年貨、小紅包等慰問品等。

陸媒表示，與過去疫情管控背景下的「就地過年」不同，今年一些城市砸下真金白銀，誠意滿滿留人過年，最直接的考慮，是為了穩崗留工，全力拼經濟，追回失去的時間已成為主調。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111229