中國商務部：與RCEP貿易占進出口約3成

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（中央社記者李雅雯上海29日電）區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效將滿一年，中國商務部今天表示，與RCEP成員國貿易占中國進出口總額30.7%，未來會推動與更多貿易夥伴商簽自由貿易協定。

陸媒央廣網報導，中國商務部發言人束玨婷29日在例行記者會上作上述表示。

媒體提問，RCEP正式生效將滿1年，中國與RCEP成員貿易交流如何，下一步如何穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，充分釋放RCEP紅利。

束玨婷回應，根據海關統計資料，今年1至11月期間，中國與RCEP其他成員進出口總額達人民幣11.8兆元（約新台幣51.92兆元），占中國外貿進出口總額30.7%。

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她說，今年1至11月期間，中國向RCEP其他成員出口額達6兆元，超過全國出口整體成長5.8個百分點，隨著協定深入實施，RCEP對區域內貿易投資促進作用持續顯現。

束玨婷指出，商務部將繼續會同相關部門推進高品質實施RCEP等自貿協定，指導各地方、行業和企業用足、用好協定，不斷提升自貿協定綜合利用效率；同時將以RCEP為新起點，與更多貿易夥伴商簽自貿協定。（編輯：張淑伶）1111229