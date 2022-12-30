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中國高校不再全員核酸篩查 沒疫情學校實體教學

2022/12/30 17:07
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（中央社記者30日電）隨著整體防疫大幅鬆綁，中國教育部今天宣布，高校不再展開全員核酸篩查，中小學校和幼兒園則按實際需要進行師生輪檢或抽檢等，沒有疫情的學校恢復正常實體教學。

中國教育部網站30日發布，根據「關於對新型冠狀病毒感染實施『乙類乙管』的總體方案」，結合教育系統實際情況，制定最新的學校感染防控方案。

「方案」表示，高校（大專院校）不再展開全員核酸篩查，對校內重點人員按照有關規定展開核酸或抗原（快篩）檢測。除跨地區返校入學外，高校師生出入校門和校園公共區域不需要核酸證明，其他外來人員進入校園的健康查驗辦法，由屬地或學校徵得屬地同意後作出規定。

中小學校和幼兒園根據實際需要和當地條件，展開師生篩檢、輪檢、抽檢等適合的核酸檢測，師生出入校門也不需要核酸證明，其他外來人員進入校園須提供核酸證明。

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「方案」又表示，沒有疫情的學校開展正常的線下教學活動。若出現疫情，中小學校、幼兒園採取嚴格的封閉管理，高等學校可實施分區管理。

「方案」並要求學校按照人口總數的15%至20%動態儲備COVID-19感染的相關中藥、對症治療藥物和抗原檢測試劑。一旦校內發生大規模聚集性疫情，屬地要優先保供學校生活與防疫物資，優先救治有特殊需要的校內感染者。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111230

#教育部
#高校
#全員核酸篩查
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