中共近5年最大打虎 2022年至少32幹部下台

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（中央社台北2日電）中國打擊貪腐官員，2022年至少32名幹部落馬，是近5年最大打虎力道；被處分的官員中，最受矚目的是工信部前部長肖亞慶遭開除黨籍並撤職，改降為一級主任科員後辦理退休。

陸媒「中國新聞周刊」1日報導，2022年打虎成績單出爐，據中央紀委國家監委官網數據，截至2022年12月31日，至少32名中管幹部落馬，是近5年最大打虎力道，另至少37名中管幹部受到黨紀政務處分。

從具體落馬人員觀察，主要涉及廣東、貴州、吉林、西藏、遼寧、上海、內蒙古、北京、青海、雲南、福建、湖北、河北、黑龍江、四川、廣西等10多個省（直轄市、自治區）份的省部級高官。

涉及部門機構包括應急管理部、中國人民銀行、工信部等國務院組成部門，以及國家發改委管理的國家局，比如國家糧食和物資儲備局；以及中國鐵路總公司、中國聯通、中儲糧、中國人壽保險（集團）等重要的國企、央企等。

在受到黨紀政務處分的官員中，工信部前黨組書記、部長肖亞慶被指背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。遭開除黨籍、政務撤職，降為一級主任科員，辦理退休手續。

另2022年遼寧省有5位省部級官員被查，分別是遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉，省人大常委會副主任孫國相，省政協原副主席孫遠良，省政府副省長郝春榮，省政府副省長、省公安廳廳長王大偉。

此外，廣東省人大常委會副主任、黨組副書記李春生，吉林省政協原副主席張曉霈，2人則是20大後主動投案的省部級官員。

2022年12月初，中央紀委國家監委網站發表評論文章提到，過去5年來，有8.1萬人向紀檢監察機關主動投案，2020年以來21.6萬人主動交代問題。

文章認為，「問題幹部」主動投案，反映出黨的18大以來反腐敗鬥爭已深入人心，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐形成疊加效應，反腐敗標本兼治綜合效能不斷提升。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水認為，20大後多人主動投案的背後，是保持反腐敗高壓態勢的持續震懾，以及思想教育的強化。（編輯：唐佩君/吳柏緯） 1120102