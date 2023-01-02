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海協會長張志軍：為台胞台企發展提供利基

2023/1/2 12:22
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（中央社記者李雅雯上海2日電）海峽兩岸關係協會會長張志軍表示，伴隨黨20大所擘畫的各項戰略規劃、重大舉措的全面實施，中國大陸將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為台胞台企的發展提供利基。

張志軍在兩岸關係雜誌2023年第1期上發表題為「賡續初心擔使命砥礪奮進續華章」新年寄語，內容作出上述表示；中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室官網刊出該文。

張志軍表示，2022年是海協會工作服務大局的重要一年，對於島內「台獨分裂勢力」與外部反華勢力相互勾結，台海形勢愈發嚴峻，中國大陸堅決回擊，廣泛團結台灣同胞共同促進兩岸交流合作。

他說，這一年來，堅定維護一個中國原則和九二共識，舉辦九二共識30週年系列紀念活動，「發出反對台獨分裂行徑、維護台海和平穩定、期盼祖國早日統一的時代強音」。

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張志軍指出，新的一年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的重要一年，隨著黨的20大所擘畫的新時代新征程黨和國家事業各項戰略規劃、重大舉措的全面實施，「將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為廣大台胞台企分享機遇和實現更好發展提供重大利基」。

他說，將切實按照黨的20大報告，就當前和今後一個時期對台工作作出總體部署和戰略安排，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略。（編輯：曹宇帆）1120102

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