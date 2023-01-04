中疾控：3個月內XBB.1.5引致大流行可能性極低

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（中央社台北4日電）中國出現Omicron XBB.1.5新變異株，有專家擔憂造成新一波高峰。中國疾控中心表示，感染了正流行的Omicron變異株對XBB等病毒分支也有交叉保護作用，3個月內由XBB.1.5引發大流行的可能性極低。

中國疾病預防控中心微信公眾號今天表示，XBB是由Omicron BA.2衍生的2個變異株BJ.1及BM.1.1.1的重組毒株，目前XBB衍生的分支XBB.1.5成為美國流行的病毒株，並在全球至少25個國家及地區被發現。

中疾控表示，在中國境外移入病例中，去年10月至12月發現199例XBB，當中4例是XBB.1.5。在本土病例中，去年10月至12月發現16例XBB，全部是XBB.1，暫時未發現XBB.1.5。

中疾控又指，目前中國仍流行BA.5.2及BF.7的病毒株，人群感染了這兩種病毒株後產生中和抗體，在短期內（3個月）會維持相對較高水平，預期對其他Omicron分支包括XBB有較好的交叉保護作用，「我國短期（3個月）內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。」

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中疾控表示，目前未見任何國家報導XBB.1.5的致病性增加，據美國預測，直至去年12月30日XBB.1.5占當地40.5%病例，但近幾週美國報告的染疫病例數及死亡數處於全年較低水平，未見明顯升高。

中疾控強調，COVID-19病毒包括XBB系列變異株都會感染腸道黏膜細胞，是否出現腸道症狀和體質差異有關，沒證據顯它較其他病毒株更容易導致嚴重腹瀉或腸胃道其他症狀。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120104