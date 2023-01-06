不再喊就地過年 中國改籲民眾別帶病出行少聚集

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（中央社記者邱國強北京6日電）中國防疫放開不再倡導「就地過年」，有地方喊出「非必要不返鄉」更遭炮轟。但為防止疫情向農村蔓延，官方今年春節前宣傳口徑轉為「避免帶症狀出行」及「少聚集、少聚餐」。

綜合中國媒體報導，中國國務院新聞辦公室上午以「春運服務保障」為主題舉行記者會，中國交通運輸部副部長、「春運工作專班」副組長徐成光在會中直指，今年民眾回鄉過年、探親訪友的願望「較為強烈」。

徐成光說，考慮到當前中國疫情流行尚未結束，一些地方仍處於疫情流行高峰期，官方還是倡導民眾根據自身和家庭成員實際情況「合理安排出行計劃」。特別是患有慢性病的老年人及有孕婦、嬰幼兒的家庭要「盡量減少出行」，以降低自身和家庭成員的旅途感染風險。

他表示，對於選擇乘坐公共交通工具回鄉過年的民眾，要加強自身防護，全程佩戴口罩，注意個人衛生，「主動避免帶症狀出行」。

但徐成光提到，「春運工作專班」將協調全國相關成員單位加強指導部署，針對探親流探索實行「彈性休假、錯峰休假」等政策，降低集中出行壓力；針對務工流「合理確定」春節前後開工時間，引導錯峰返鄉返崗；針對學生流則「優化調整」放假、開學時間，引導錯峰避峰返校；針對旅遊流「合理設置」遊客接待上限，引導旅遊人潮有序流動。

除上述呼籲外，中國國務院聯防聯控機制農村地區疫情防控工作專班5日也發表「春節返鄉倡議」，共有6大項。分別為正確認識疫情、注意返鄉防護、保持衛生習慣、減少聚集活動、主動接種疫苗及關心身邊鄰居。

其中在「注意返鄉防護」一項中提到，返鄉途中要做好個人防護，返鄉後要主動遵守當地疫情防控要求，「盡量少聚集、少聚餐」，看望老人時「戴好口罩，保持適當距離」。但也提到「倡導（自己）感染期間暫緩返鄉」。

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在「減少聚集活動」一項中也指出。紅白喜事盡量簡辦，避免大操大辦。倡導以電話、微信等形式拜年。前往廟會、燈會、集市、棋牌室等人群密集場所，要服從當地防疫安排，「疫情嚴重時減少聚集性活動，避免疫情過快傳播」。

倡議提到，春節即將來臨，廣大外出務工農民和大中專學生陸續返鄉，農村人員流動加大，疫情傳播風險也隨之加大，農村防疫「到了最吃勁的時候」。（編輯：曹宇帆）1120106