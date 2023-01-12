富二代王思聰又傳事端 上海打路人遭拘留

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（中央社台北12日電）中國知名富二代王思聰又傳事端。上海警方通報昨天4名男子在路邊圍毆1名男子，其中打人的王姓男子遭警方行政拘留7天。陸媒指出，王姓男子就是王思聰；警方未否認，表示不方便透露。

不過根據警方通報，王思聰等人事後對警方的行政處罰提出復議，因此暫緩執行，並沒有被關進牢裡。

上海市公安局靜安分局今天早上通報，1月11日凌晨4時40分，靜安分局接獲報警，南京西路一商務樓門口有人被打。經查，王某某（男，34歲）、孫某某（男，28歲）、魏某某（男，38歲）、余某某（男，39歲）等人，誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，遂要求陳某某不要拍攝，陳某某稱未拍攝，雙方發生爭吵。

隨後，王某某、孫某某先後揮拳擊打陳某某面部，致陳某某鼻部受傷並倒地。魏某某、餘某某也對陳某某進行了毆打。經司法鑒定，陳某某左側鼻骨骨折，面部多處挫擦傷及挫傷，綜合評定為輕微傷。

據通報，警方根據「治安管理處罰法」對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日，並處罰款人民幣500元（約新台幣2300元）的處罰決定；對存在毆打他人違法行為的魏某某、余某某作出行政拘留 5日，並處罰款500元的處罰決定。

通報稱，現因王某某等4人對公安機關作出的行政處罰決定提請行政復議，公安機關依法對王某某等四人暫緩執行行政拘留。下一步，公安機關將根據行政覆議結果依法執行。

陸媒新京報報導引述權威人士指出，打人的王某某就是王思聰。上游新聞聯繫上海市公安局靜安分局石門二路派出所，對於通報中的王某某是否確認為王思聰，工作人員未否認，表示「不方便透露」，並稱對王某某等4人作出的行政處罰決定肯定都是依法依規辦事。

王思聰又傳事端，立刻在中國網路社群引發熱議。大多數網友認為違法就該罰，質疑王思聰提出行政復議後，勢必花錢補償被害人，本案恐不了了之；但也有一些網友表態挺王，認為偷拍照就是不對。

王思聰提出行政復議，不但暫時避免牢獄之災，預料也不會因此在牢裡過年。

報導引述河南澤槿律師事務所主任付建律師指出，行政復議被受理後，復議機關應當自受理之日起60日內作出行政復議決定，情況複雜的，經復議機關負責人批准，可以適當延長；如果申請人不服行政復議決定的，自收到行政復議決定書之日起15日內，可向法院提起行政訴訟。

王思聰是前中國首富萬達集團王健林的獨子，「富二代」代表人物。他成年後事端不斷，不但炫富還與多名女星、網紅直播傳出誹聞，因此被戲稱為「國民老公」，與大S前夫汪小菲等人被封為新「京城四少」。

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2022年4月，王思聰公開質疑「連花清瘟」對COVID-19的療效，引起軒然大波後，他坐擁4000多萬粉絲的微博帳號被禁言；沒多久，王思聰的微博帳號被註銷，迄今未恢復。

雖然萬達集團已頹落，但陸媒估算王思聰身價至少仍有60億元；他目前擔任9家企業的法定代表人，在15家企業中擔任董事長、董事、監事等管理職位，並在24家企業中持有股份。通過直接或間接持股，王思聰擁有超過百家企業的實控權。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120112