中國智庫估今年成長率約6% 呈「倒U型」態勢

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）中國科學院預測今年中國全年的經濟成長率約6%左右，且會呈現前後低中間高的「倒U型」態勢。

陸媒澎湃新聞報導，昨天中國科學院預測科學研究中心主辦「2023中國經濟預測與展望」發布會暨中國經濟發展高端論壇。中國科學院預測科學研究中心副主任楊翠紅發布「2023中國經濟預測與展望」報告。

楊翠紅表示，2023年中國經濟將平穩運行，預計全年GDP成長率為6%左右。預計2023年第一產業增加值增速為4.3%，第二產業增速為5.6%，第三產業增速為6.4%。消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.5、1.5和1.0個百分點。

楊翠紅進一步指出，預計2023年中國經濟成長將呈現前後低中間高的「倒U型」態勢。第一季度為4.2%左右，第二季度受2022年低基數的影響，成長率將達到9.3%，第三季度為5.5%左右，第四季度為5.4%左右。

她也預估，未來「十四五」期間（2021至2025年）GDP成長率會是5.3%；「十五五」期間（2026至2030年）為5.1%；「十六五」期間（2031至2035年）為4.6%；「十七五」期間（2036至2040年）是4.2%。

報告也對今年各項經濟數據作出預測，PPI跌0.4%；CPI總體溫和上升約1.8%；規模以上工業增加值增速為6.8%；固投增速為5.5%；消費增速4.1%至5%。

隨著中國國內疫情防控政策的實質性調整，經濟循環將有效加速，整體持續穩定恢復，國際收支將總體保持平穩，最終消費是拉動經濟成長的主要動力。

另外，從中長期來看，中國經濟增速將呈現波浪形下降的走勢，但仍高於同等發展水平的國家。（編輯：陳沛冰）1120113