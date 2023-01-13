停飛近4年 波音737 MAX在中國恢復載客飛行

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（中央社台北13日電）中國南方航空一架波音737 MAX客機今天由廣州飛往鄭州。這也代表，停飛近4年後，波音737 MAX終於在中國恢復商業載客飛行。據報導，另外還有5家中國的民航公司申報恢復使用。

波音737 MAX在2018年10月及2019年3月接連發生空難後，中國民航局在2019年3月11日率先下令境內同型飛機全數停飛，其後各國跟進。

波音對引發空難的操控特性增益系統（MCAS）進行改進後，美國等多國已在2021年底陸續核准復飛737 MAX。

中國民航局2021年8月組織波音在中國境內進行737 MAX審定試飛工作，同年12月2日發布適航指令，原本預計最遲2022年初恢復商業運行，但因疫情衝擊而延宕至今。

據陸媒第一財經報導，目前，中國的737MAX用戶已經展開飛機改裝、停場飛機恢復、駕駛員培訓等工作。其中，海南航空等5家公司已申報在22/23冬春航季計畫使用737 MAX執飛航班。不過直到今天，南航還是第一家恢復商業營運的公司。

報導引述航空公司人士指出，去年由於多地疫情頻發，出行需求不高，中國航司本身還有大量飛機停場，復飛737 MAX的積極性也沒有那麼高。不過，相比上一代機型，737 MAX的經濟性更高，更加省油，從這一角度來說，選擇使用737 MAX執飛將是更優選擇，預計其他航司也會陸續跟進。

目前，中國國內13家航空公司，共擁有97架737 MAX。隨著復飛，中國民航業者預料將重啟接收新的737MAX。

波音此前表示，尚未交機的737 MAX有370架，約有1/3是中國客戶訂購的。（編輯：楊昇儒）1120113