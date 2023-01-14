中國東航、南航宣布將自紐交所退市

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（中央社台北14日電）中國東方航空、南方航空13日晚間相繼發布公告，擬將美國存託股份從紐約證券交易所退市。

中美關係趨於緩和、中美審計監管合作協議去年8月順利簽署，仍無法遏止中資企業自美國資本市場下市的浪潮。綜合界面新聞、證券時報等陸媒報導，過去不到兩年的時間，已先後有8家中國央企自美股下市，包括3大電信業者中國移動、中國聯通、中國電信，以及中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業、上海石化。

東方航空公告，已於美東時間13日通知紐交所，公司擬申請自願將其美國存託證券股份從紐交所退市，並根據規定撤銷該等存託股和對應外資普通股（H股）的註冊。存託股在紐交所交易的最後日期為2月2日或前後。

南方航空存託股在紐交所交易的最後日期預計為2月2日或之後。南方航空公告，公司美國存託股份的交易量與境外普通股全球交易量相比有限，香港聯交所和上交所具有較強可替代性，能滿足公司正常經營的籌融資需求。

美國存託股票是指外國公司授權美國的受託人在美國發行、以美元計價的所有權證書。根據美國法律，在美國發行普通股上市的企業註冊地必須在美國，非美國註冊地上市公司只能採取存託股的方式進入美國證券市場。

對於許多中國公司自願由美股退市，中國證監會相關負責人去年曾表示，上市和退市都屬於資本市場常態。

據相關企業公告訊息，這些企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業都在多地上市，在美上市的證券占比很小，退市計畫不影響企業繼續利用境內外資本市場融資發展。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1120114