中聯辦新主任：香港增強動能要把握中國式現代化

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（中央社台北15日電）新任香港中聯辦主任鄭雁雄今天發表新春致詞，表示倍加珍惜香港當前「治」的局面，熱切期望香港增強「興」的動能、進一步開創「由治及興」新局面。並要把握「中國式現代化」的巨大機會。

中國官方14日宣布，任命駐港國安公署署長鄭雁雄接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任。綜合香港電台和星島日報網站報導，鄭雁雄今天以新身分發表新春致詞，由中聯辦發布影片。

鄭雁雄新對香港走向由治及興提出3點看法。第一是要讓香港「興」的動能更強勁，需要把握「中國式現代化」的巨大機遇；不同國際機構都預測中國優化防控疫情政策後，今年其經濟成長將為世界經濟復甦做出更大貢獻，「與祖國同行，香港『興』的空間就無限廣闊，亦有戰勝風浪挑戰的信心和底氣」。

他說，香港要積極參與國際交流合作，兩地正常通關已經實現，香港要把自己的獨特優勢盡情發揮出來，和世界各地廣泛開展交流合作，在主動融入國家發展大局中增強國際吸引力，做好「發揮香港所長，貢獻國家所需」的大文章。

鄭雁雄宣稱，今天香港已逐漸遠離「泛政治化的漩渦」，「愛國者治港」的社會基礎更牢，社會上求穩定求發展的共識更強，青年一代幹事創業、成長成才的機會更多了，「我們要倍加珍惜來之不易的『治』的局面，堅定維護憲法、基本法確立的特區憲制秩序，堅定維護國家主權、安全、發展利益，大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，凝聚起團結奮鬥的強大合力」。

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他說，未來5年是「全國建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時間」，也是「香港開創新局面，實現新飛躍的關鍵期」。只要把香港社會蘊藏的巨大創造力充分激發出來，就「沒有克服不了的困難，沒有攻克不了的難題」。

鄭雁雄在致辭重申，中聯辦將一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政，與社會共同推動香港走向由治及興。（編輯：張淑伶/邱國強）1120115