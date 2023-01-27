中國春節國內旅遊破3億人次 恢復至疫前近9成

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中國文旅部27日通報，今年春節假期中國國內旅遊出遊3.08億人次，比去年同期增長23.1%，恢復至疫情前2019年同期的88.6%。圖為26日晚，重慶洪崖洞璀璨夜景吸引眾多遊客前來打卡拍照。（中新社提供）中央社 112年1月27日

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（中央社台北27日電）中國文化和旅遊部今天通報，經文旅部數據中心測算，今年春節假期中國國內旅遊出遊3.08億人次，比去年同期增長23.1%，恢復至疫情前2019年同期的88.6%。

通報稱，中國今年春節假期實現國內旅遊收入人民幣3758.43億元（約新台幣1.69兆元），比去年同期增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。

中國文旅部微信公眾號「文旅之聲」27日下午作以上通報。

由於疫情趨緩，中國大陸今年春節期間出現報復性旅遊，景點重現疫情前人山人海的盛況。

中國文旅部稱，今年春節假期有1萬739家A級旅遊景區正常開放，占全國A級旅遊景區總數的73.5%。

中國文旅部並稱，各地相繼推出景區門票減免或打折、發放文化和旅遊消費券等惠民利民政策措施。據不完全統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1281家，占全國A級旅遊景區總數的9%，其中62家5A級旅遊景區免門票。

此外，中國大陸各地舉辦豐富多樣的文化和旅遊活動，吸引當地民眾和遊客。例如上海以「樂嗨過大年，皆得你所願」為主題，推出豐富年味大餐，包括十大主題近500項新春文旅活動。

中國文旅部並指出，夜間文化和旅遊消費成為市場亮點。根據監測，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量5212.2萬人次，平均每個集聚區每夜3.06萬人次。

其中，北京八達嶺夜長城首次在春節期間對公眾開放；四川成都開展夜遊錦江、成都燈會、光影節、火花節等系列夜遊活動，宜賓集中推出夜飲、夜景、夜娛、夜購、夜遊等新業態新場景。

另外，陝西西安以「華彩閃耀夢長安，溫暖祥和中國年」為主題，舉辦城牆新春燈會；重慶舉辦都市藝術節，推出焰火表演、燈光秀、無人機表演等系列活動。（編輯：楊昇儒）1120127