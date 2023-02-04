中國社科院估今年GDP增速約5% 出口負成長

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（中央社台北4日電）中國社科院經研所日前發布報告，推算中國今年GDP可能實現5%左右的增長，並指受到國際需求收縮及基數抬升影響，中國出口增速將轉為負增長，淨出口對經濟增長可能形成一定拖累。

據澎湃新聞，「綜合投資、淨出口增速變化以及疫情對消費的影響將逐步消退，我們預計2023年中國GDP增速可能在5.0%左右。」日前，中國社會科學院經濟研究所官網刊發的「2022年中國經濟回顧與2023年經濟展望」提出上述推算。

報告並指出，中國今年第一、二、三、四季的GDP同比增速可能約為3.4%、7.2%、4.2%、5.2%。

根據「經濟研究」智庫經濟形勢分析課題組分析，2023年，中國固定資產投資可能會呈現基建投資增速小幅下降；製造業投資增速前高後低、全年增速下降幅度相對較大；房地產投資則前低後高、全年難有較大幅度增長，政策推動的基建投資增速可能會領先於其它兩類投資增速。

分析並稱，受國際需求收縮及基數抬升影響，中國出口增速將轉為負增長（負成長），淨出口對經濟增長可能形成一定拖累。疫情暴發後的頭兩年，中國外貿出口取得了超預期增長，兩年複合增長率為26.7%；但受一些經濟體貨幣政策持續收緊等因素的影響，2023年全球經濟增速將明顯放緩。

分析指出，隨著一些國家通貨膨脹可能較快下行，價格對中國出口額的增長貢獻也會趨於下降。在外需走弱、內需走強的情況下，淨出口對中國經濟增長的拉動作用可能轉負。

報告建議，當前亟需提振微觀主體的信心，增強經濟發展的內生動力。在外需收縮的背景下，應加強逆週期調節力度，保持必要的財政支出強度。可考慮適度增加赤字率，對沖外需收縮的影響，防止疫後經濟內生的修復動能因外部衝擊而削弱，以有效緩解國際經濟週期不同步所帶來的影響。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1120204