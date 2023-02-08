黑龍江貪官受賄挪用公款逾億 當地可買3000戶房

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（中央社台北8日電）黑龍江鶴崗市委前書記張恩亮曾是地方明日之星，卻爆發收賄及挪用公款逾人民幣（下同）1億元（約新台幣4.4億元），由於東北小城房價低廉，陸媒估算他不法款項在當地可買3000戶房子。

綜合「中國基金報」等陸媒報導，張恩亮1970年生，哈爾濱理工大學思想政治教育專業畢業，在職研究生學歷，法學博士學位，會計師；2011年4月接任黑河市市長。

黑龍江省綏化市中級人民法院7日對張恩亮貪污、受賄、挪用公款等案件一審判20年，指他受賄超7000萬，挪用公款3000萬，張恩亮認罪認罰，犯罪所得全部追繳。

中國官員受賄加挪用公款逾億元並非罕見，但由於發生在黑龍江省鶴崗市，而鶴崗市是以房價低聞名中國，如此受賄金額在當地絕非小數目，在網路上受到關注。

陸媒說明，近年來，鶴崗幾萬元一套的「白菜價」房子成為市場關注的焦點，還成為一座網紅城市。有位鶴崗房產仲介，每年經手逾100戶房，價格大多在3至4萬元。因此這一個億，可以在當地買3000多戶房子。

對此，有中國網友評論，「地方經濟落後不影響官員歛財」、「公務員真厲害，再窮的地方都能刮下一層皮」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120208