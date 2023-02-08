更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

黑龍江貪官受賄挪用公款逾億 當地可買3000戶房

2023/2/8 14:35（2/8 14:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）黑龍江鶴崗市委前書記張恩亮曾是地方明日之星，卻爆發收賄及挪用公款逾人民幣（下同）1億元（約新台幣4.4億元），由於東北小城房價低廉，陸媒估算他不法款項在當地可買3000戶房子。

綜合「中國基金報」等陸媒報導，張恩亮1970年生，哈爾濱理工大學思想政治教育專業畢業，在職研究生學歷，法學博士學位，會計師；2011年4月接任黑河市市長。

黑龍江省綏化市中級人民法院7日對張恩亮貪污、受賄、挪用公款等案件一審判20年，指他受賄超7000萬，挪用公款3000萬，張恩亮認罪認罰，犯罪所得全部追繳。

中國官員受賄加挪用公款逾億元並非罕見，但由於發生在黑龍江省鶴崗市，而鶴崗市是以房價低聞名中國，如此受賄金額在當地絕非小數目，在網路上受到關注。

陸媒說明，近年來，鶴崗幾萬元一套的「白菜價」房子成為市場關注的焦點，還成為一座網紅城市。有位鶴崗房產仲介，每年經手逾100戶房，價格大多在3至4萬元。因此這一個億，可以在當地買3000多戶房子。

對此，有中國網友評論，「地方經濟落後不影響官員歛財」、「公務員真厲害，再窮的地方都能刮下一層皮」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120208

#黑龍江
#張恩亮
#中國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族