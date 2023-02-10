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水滸傳被批毒小說 中國民眾投訴應移出教材

2023/2/10 14:21（2/11 02:13 更新）
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中國媒體澎湃新聞10日報導，浙江省教育部門接獲民眾投訴，抨擊水滸傳是毒害人的小說。（圖取自澎湃新聞網頁thepaper.cn）
中國媒體澎湃新聞10日報導，浙江省教育部門接獲民眾投訴，抨擊水滸傳是毒害人的小說。（圖取自澎湃新聞網頁thepaper.cn）
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（中央社台北10日電）中國媒體澎湃新聞今天報導，浙江省教育部門接獲民眾投訴，抨擊水滸傳是本毒害人的小說，內容汙衊醜化女性又歌頌濫殺無辜等，不應收錄於教材，有關單位則回應，水滸傳是接地氣名著。

報導指出，投訴民眾聲稱，他往昔就是因摘錄於課文的水滸傳文章而閱讀原著，深覺這是本毒害人的毒小說不能收錄於教材，通篇惡毒污衊醜化女性，而且所謂的108條好漢完全沒有上梁山的邏輯，情節極不合理。

投訴民眾另指出，水滸傳無原則歌頌濫殺無辜，毀滅人類三觀（世界觀、價值觀、人生觀）的程度刷新下限，作者心理極其陰暗變態，對武松、李逵、宋江這些人渣安排善終，古代列入禁書絕非無端沒來由。

這位民眾還說，武松、晁蓋之流根本就是徹頭徹尾的人渣，文筆好的小說不勝枚舉，不需要摘選毒小說的篇幅納入課文，呼籲禁止任何學校向學生推薦水滸傳作為課外讀物。

浙江省教育廳教研室回應，自古即有少不讀水滸，老不讀三國的說法，並舉著名學者劉再復也認為水滸蘊含著毒氣和血腥氣，可見民眾的顧慮與擔憂不無道理。

但回應也稱水滸傳是中國史上首部白話文長篇小說，開創白話章回體的先河，劉再復也不否認水滸是有才藝、有藝術魅力的大才子書，可說水滸是非常接地氣、最能反應現實與人性的文學作品。

固然水滸傳價值取向與現代文明截然不同，但目前並沒有證據表明，閱讀水滸傳會導致當代青少年誤入暴力犯罪深淵，不能因暴力等元素而因噎廢食，該讓學生理解中國古典小說中的精華和糟粕，以理性態度「解毒」。

浙江省教育廳研究室還說，水滸傳展現多樣的世界，夾雜善惡間的不得已，幻想、隱忍、掙扎、妥協、反抗等，一言一行鐫刻著人性複雜豐富且深刻，就是被列入名著的理由，也是值得中小學生一讀再讀的根本原因。

浙江省教育廳研究室另指出，所以重點不在於讀了什麼書，而在於怎樣把每本書讀好，吸取水滸傳等經典的精華。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120210

#水滸傳
#武松
#劉再復
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