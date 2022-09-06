中國日語教材插圖現數字731 被聯想到日軍侵華

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（中央社台北6日電）中國一本初中日語教材內一幅插圖，3名身穿籃球衣的男生，衣上分別印有「7、3、1」3個數字，有中國網友指令人聯想到日本侵華部隊731而引發熱議。不過也有網友嘲諷「文字獄要開始了嗎」。

極目新聞今天報導，近日有中國網友反映初中日語教材中，有插圖出現「731」3個數字，令人聯想到日本侵華部隊而引起熱議。

報導指出，據網路流傳訊息顯示，某出版社的日語教材書上有一幅插圖，是4名穿著籃球衣的男生，由左邊起3名男生的球衣分別印有7、3、1的3個數字，「連起來就是731，不得不讓人多想」、「為什麼那麼多數字不用，非要用731呢？」

不少網友表示，男孩衣服上的數字很難不讓人聯想到侵華日軍731部隊，希望有關部門嚴查此事。

極目新聞記者查閱該版9年級日語全一冊電子課本發現當中有這幅插圖。教材版權頁顯示，該教材主要編寫人有8位，其中3位為巖本雅子、清水昭子、渡邊良康，有網友懷疑他們是日本人。

記者5日下午多次致電該出版社未獲接聽，教育部教材局工作人員向記者表示，暫不負責教材問題反饋工作，之後記者將插圖問題發送至官方指定郵箱，發稿前暫未回覆。

報導引述一名日語校外輔導老師表示，初中日語教材是通行版本，他給學生輔導時也使用過這本教材，先前未關注到插圖問題。

這位老師指，插圖上的數字確實會讓人產生不好的聯想，放在教材內不妥當。一般情況下，外語教材由外國專家參與編寫和審校是正常。

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不過，在中國社群平台微博上，不少網友留言嘲諷插圖上的數字竟聯想到日軍侵華，「建議把7月31號從日歷上剔除！」、「那731路公交是不是得撤銷？」、「取消阿拉伯數字」、「918（指1931年日本入侵東北的九一八事變）要到了，又來這一套？」、「文字獄要開始了嗎」。

人民教育出版社出版的小學數學教材此前也出現插圖風波，中國教育部調查後表示，插圖問題包括「畫風不符合大眾審美習慣」、「精神風貌不佳，沒有恰當體現出我國少年兒童陽光向上的形象」等等，處分27名失職人員。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110906