中國小學教材被批太醜後 網友驚嘆台灣課本好美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京29日電）中國人教版小學課本插畫被批「太醜」後，中國大陸自媒體一篇介紹台灣「美感細胞」團隊教科書再造計畫的文章，昨晚迅速熱傳，文章指台灣的教科書設計「走在了大陸的前面」。

專注於字體設計領域的微信公眾號「字美之道」昨天晚間發布一篇文章，介紹由3名台灣交大畢業年輕人創立的「美感細胞」團隊，他們的理念是：課本不只是知識傳達，還可能影響台灣一代人的美感。文章配上該團隊設計的各種課本封面和內頁，時值中國的小學教科書重繪事件，閱讀量不到一天迅速突破10萬次以上。

儘管這篇文章並未探討兩岸教科書編寫印製環境的異同，也未說明在中國大陸是否有可能由民間團體「由下而上」推動教科書設計改變，不過，大量的圖片仍引來許多網友的讚嘆。

網友留言內容包括：「我學習不好，教材的排版設計有一定的關係」、「差別也太大了」、「我想來一套，收藏」、「中華文化在台灣」、「有設計有巧思有意義，對比起來，根本就是兩種東西！」、「確實不錯，好的我們一定要吸取經驗，像優秀的人學習，保持一個謙卑的心態！」

也有一些網友強調，「大陸不缺能繪出這樣圖像設計的人，而是缺懂得欣賞和選擇買帳的人，國民審美欠缺太嚴重了」、「其實國內不缺這種插畫人才，抖音我都看到過，國內缺的是展現機會和平台，他們很難有資格去給教材做插畫，你懂得（的）」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據美感細胞網站，「美感教科書計畫」自2013年推動，串聯台灣多位知名設計師，重新設計教科書，培養學子的感受力和創造力。該計畫曾發起過3次網路群眾募資，進行15種課本設計改造，至今共發出近4萬本重新設計的教科書，涵蓋21縣市的都市與偏鄉，觸及200多所學校共550個班級。

近日，中國人民教育出版社發行的小學數學教科書插畫人物被批「長得太醜」、不符審美習慣，引發廣泛關注，中國教育部網站28日發布，責成人民教育出版社立即整改，重新組織專業力量繪製教材插圖，確保2022年秋季學期開始使用新教材。（編輯：呂佳蓉）1110529