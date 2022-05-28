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爭議插畫頻現中國教材繪本 長得醜外還有性暗示

2022/5/28 16:39
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（中央社台北28日電）中國人民教育出版社發行的小學數學教科書插畫人物被批「長得太醜」而引發關注後，陸媒日前進一步揭露，部分兒童繪本的插圖竟充滿性暗示。

綜合人民網江蘇頻道等陸媒報導，有江蘇居民表示，兒童繪本「流汗啦」書中一張插圖是兩個男童捧著一名女生的手臂，伸出舌頭「舔汗」，其中一名男孩說，「姐姐，你好漂亮。妳的汗是什什麼味道呢？」另一名男孩則說，「呃，也是鹹鹹的。」

據表示，這本書是這名江蘇居民孩子就讀的幼兒園所訂閱，孩子上週將繪本帶回家，家長看了之後，感覺書中的插畫很不妥。

對於這本兒童繪本的內容，有網友證實，「這是幼兒園繪本，我們幼兒園就有。當時看到我還和同事吐槽，為啥要舔著胳膊說『姐姐你好美』？有點猥瑣...」還有網友說，「真的很難相信，這是給小朋友看的」。

據報導，「流汗啦！」兒童繪本是由江蘇鳳凰少年兒童出版社旗下「東方娃娃」期刊於2012年7月所出版，主要是向兒童解釋汗從何處來、為何會流汗等問題。

引發輿論關注後，「東方娃娃」編輯部昨天聲明說，編輯部對此非常重視，已下架這本書，並邀集專家重新審讀。

另據澎湃新聞等媒體報導，有民眾反映，四川少年兒童出版社先前出版的兒童讀物「萬大姐姐有辦法：三個醫生」當中，「扁鵲治病」的故事插圖帶有性暗示，其中一張插圖有一名女子穿著肚兜，另一名男子則裸著上半身坐在一旁，牽著女子的手。

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針對繪本引起的爭議，四川少年兒童出版社回應指出，網傳圖片為五洲傳播出版社的三語版本，非該社出版（僅中文版本）。這套書是從德國引進，無論內文或是插畫都是外國作家的作品，該社發行的版本已修改插圖。

此前，人民教育出版社的數學教材插圖因為圖中人物「長得醜」而引發爭議。有網友吐槽，插畫人物一律都是小眼睛、寬眼距，五官比例嚴重失衡，而且目光呆滯、眼神奇怪，對比其他版本的教材插圖，美感差距很大。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110528

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