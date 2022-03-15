教科書也可以很美 翻玩國中數學課本玩創意

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（中央社實習記者林承鴻、記者陳清芳台北15日電）「2021教科圖書設計獎」今天舉行頒獎典禮，36件獲獎作品中，有設計者的大玩創意，在數學課本封面加入摩斯密碼遊戲，讓課本變的活潑好玩又好看。

「OPEN BOOK教科圖書設計展」今天在松山文創園區揭幕，現場除了展示教科圖書設計獎的得獎作品，也呈現近年教科書及教育設計的突破變革。展覽由「共感、看見、想像」3個層次，打開教科書設計的樣貌與想像，邀請大家走入展場、翻開課本。

獲得封面設計類國中組金獎的「Whale! 這是數學」設計師李政穎、陳玫妤、廖本田將國一數學教的質數和合數融入封面設計中，學生可利用封面內附的4把鑰匙，測量封面的圖形，找到指定的數字，再依照折頁的摩斯密碼找出隱藏的詞語。設計師將封面設計成一個小遊戲，增加學生學習探索的樂趣。

除此之外，封面的主視覺元素鯨魚，則是對應到課本的負數單元，因為悠游在海洋的鯨魚都是生活在海平面以下，希望藉此幫助學生理解負數的概念。

獲得學習設計類國中組金獎作品的是南一書局「國二上學期自然科學」，設計公司大梨設計事務所透過清楚的操作圖照與原理解釋，提升知識傳達的效果。課本中的插圖以青少年喜歡的漫畫形式呈現，獨特的插畫風格，引導學生從日常生活中發覺潛藏的科學知識。

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出席的教育部政務次長蔡清華表示，教科圖書設計展是史上第一次為教科書辦的展覽，具有劃時代的意義。教科書的美感過去較少被關注，但2021教科圖書設計獎將108課綱9大核心素養之一的美感素養，融入到學生日常生活使用的課本，能讓孩子浸淫在美感素養裡面。

本次設計獎由台灣設計研究院負責執行，院長張基義認為教科書是人人都會用到的東西，所有孩子都能公平地接觸到設計。克服預算、版型及規格的限制，用最簡單的載體帶動改變，教科書不只是更美，更能帶動學生的學習。（編輯：陳清芳）1110315