台東女中攜藝術家開課 傳授雕塑技法深化美感素養

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（中央社記者許秩維台北20日電）台東女中美術班與虎尾科技大學駐校藝術家鄭元東合作，辦理師生研習課程，將公共藝術概念融入課程設計，並傳授學生雕塑技法，同時深化美感素養。

教育部今天新聞稿指出，為培養具藝術才能的學生開展自我，國民及學前教育署訂定「教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校辦理藝術教育作業要點」，提供學生循序漸進的專業藝術學習，並引導具美感及創意等藝術表現，進而養成專業藝術教育所需的基礎人才。

台東女中美術班與虎尾科技大學駐校藝術家鄭元東合作辦理「切、挖、刻、掘的合奏：與公共藝術家有約」師生研習課程，讓教師與藝術家共同備課活化教學，將公共藝術概念融入課程設計。

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台東女中美術科教師康毓庭表示，這堂課的目標是完成一件與校園景觀相互融合的雕刻作品，以體驗在公共空間中藝術存在的可能性；藉由跨領域課程規劃，引進大學端資源與藝術家創作歷程分享，潛移默化學生的美感素養。

康毓庭提到，台東獨特的自然景致與人文風光是陶冶藝術氣質的最佳場域，如南迴藝術季等活動，吸引各地藝術家前來；為拓展學生視野，她邀請鄭元東入校，導入公共空間的創意性思考，讓學生在學習雕塑技法之餘，也能體會環境、空間、美感、人文的交錯並列，讓個人存在更具美感，生活中得見藝術。（編輯：張雅淨）1110220