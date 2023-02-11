河北明星高中遭控不當管教 受迫害學生厭世封閉

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（中央社台北11日電）河北省明星高中衡水二中標榜嚴厲出高徒，施行戕害身心的不當管教，辦學專注於升學與成績，難因應校方高壓管理的師生無不傷痕累累，更有身心俱疲學生稱，再學習真的會吐並厭倦人際關係。

中國媒體「南方周末」10日報導，1996年創校的衡水二中起初是個升學率差，學生報到率不到50%的中學，2004年現任校黨委書記秦海地來此擔任校長，展開實施嚴教的改革。

他重視激勵和磨練學生的意志及信心，並說每天5時30分晨跑就是激勵教育的最佳方式，同時導入軍事化管理，訓令所有人棉被摺疊如豆腐干開始，並以題海戰術填鴨備戰升學考試的學生。

秦海地主持校務的第4年，衡水二中的升學率大幅攀升，僅次於衡水市素有高考工廠之稱的衡水中學，甚至還有畢業生考取北大清華，他不認同校園充滿熱鬧歡樂聲的教育模式，並說這是標新立異、盲目跟風的作秀。

不過近兩週前控訴衡水二中管教不當的文章網路廣傳，這所向來以鐵的紀律沾沾自喜的學校備受質疑。發文學生指控，自己因憂鬱纏身而休學，左腳腳趾骨折躺在醫院裡，受不了體罰逼迫辱罵的同儕都罹患身心症。

南方周末訪問曾就讀於此的夏淳（化名），證實上述網路文所言不假。她說，曾因違反規定晚間11時前上廁所而被罰站一天，月考排名差就得罰蹲長達一個月，每天都要蹲上一節晚自習。

夏淳稱，晨跑若不慎掉鞋、摔跤、隊伍不齊就得罰加圈，有回夏淳被罰加跑5圈，跑完沒喘息接著用餐隨即嘔吐，每回用餐僅15分鐘，常見同學因趕時間食物裝袋，手抓就口並狂奔而跌倒的畫面。

邊麗（化名）讀高二那年因是否由她負責打掃宿舍與老師認知不同而回嘴，為師的隨即狠打一巴掌，約莫一個月後因數學題沒答對，人站講台上又被狠搧一巴掌，這兩掌導致邊麗決定轉學，離開衡水二中。

目前在校的劉珂（化名）則說，對於跑操場、內務要求、體罰等習以為常，卻難以忍受各類題海戰術的考試與折磨。

劉珂指出，早晚餐前後15分鐘要做物理或歷史題，中午的午休常被語文及英語自助訓練佔用，還有應付不完的周測、月考等大小考，去年因疫情導致封校，她在學校待了近百日，一度興起放假離校不再回來的念頭。

雖然這樣的嚴管勤教確實助不少學生畢業後躋身名校殿堂，但他們在衡水二中那些年的遭遇，身心都留下難以平復的傷痕。

夏淳說，因為在校期間盥洗時間被嚴重壓縮，常常冷水洗頭，至今不時偏頭痛難耐，又因衡水二中是個高壓威權的教學環境，以致於她變得十分害怕權柄又膽小，「二中可能加重了我的封閉性」。

此外，同學之間眼裡只有成績的競爭，使得她失去結交多年的好友，夏淳對處理人際關係不再積極，常常懷疑友人是否真心相待，甚至習慣以成績、家境的量化指標待人處事。

加上她高中時期瘋狂般的讀書考試，如今已無法再承受長時間高強度學習，因為「我真的會吐」，並猶記在校時老師曾說，許多衡水二中的學生，潛力在高中階段就已經被挖掘殆盡，「你們之後就是平平無奇的」。

為拚成績承擔代價的不只學生，教師們也是如此。網傳的求救信不只控訴老師體罰學生，更披露老師之間惡性競爭，使得老師變成沒有感情，迎合學校制度的監工。

池雯（化名）是衡水二中的畢業校友，曾回學校代課近半年。她說，教師們也被校方嚴格量化管理，像是學校要求老師在學生上課期間不能離開辦公室上廁所，在辦公室內也不許說話或撥打電話。

學校有專人巡查教師，若發現教師違紀就扣錢，並且公告違紀教師的大名和事由，如果班級在月考等全年級排名的考試中連續4次倒數第一，老師就被停薪停職。

池雯回憶，非常不喜歡校方高層對新進教師說，他們都是考研究所考公職失利的，要感謝學校收留失敗者。池雯最終選擇離職，因她感覺在衡二工作像是又讀了一次高中。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120211