弔唁團未能成行 中國佛教協會指被阻攔

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國佛教協會發言人表示，今天本要飛赴台北弔唁星雲法師，但因「台灣當局阻攔」，弔唁團未能成行，但更增加對星雲法師的哀思，及「對台灣佛教界法門兄弟的想念」。

中國佛教協會新聞發言人今天說，應佛光山宗務委員會邀請，佛教界代表與大陸相關方面組成高規格弔唁團，懷著對星雲長老的無限哀思，今晨已抵達首都機場，擬搭乘早班航班飛赴台北。

中國佛教協會接著稱，「因台灣當局阻攔，弔唁團終未成行。雖因緣未能具足，仍千里遠隔，但更增加了我們對星雲長老的哀思，對台灣佛教界法門兄弟的想念」。「中國佛教協會代表將隨弔唁團於2月12日赴佛光祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲長老，遙寄心香一瓣」。

另中國佛教協會在10日發布唁電，當中除讚揚星雲法師的貢獻外，也提及星雲法師是海峽兩岸佛教友好交流的開拓發展者、兩岸關係和平發展的擁護推動者。

唁電也說，星雲法師心繫兩岸關係和平發展，致力於兩岸佛教友好交流，多次率團參訪大陸，推動佛指舍利赴台供奉瞻禮，與兩岸高僧大德共同發起世界佛教論壇，為加強兩岸宗教和人文交流、推動兩岸關係和平發展作出了影響深遠的重要貢獻。

另外，根據揚州發布的消息，揚州市副市長劉流今天在北京首都機場指出，「最終還是被擋下了，無法代表家鄉人民赴台弔唁大師」；根據揚州當地報導，「由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台，劉流就是隨團成員之一」。

國台辦今指控38人弔唁團遭擋無法赴台。兩岸人士指出，兩岸事務主管部門人員往來均循業務溝通聯繫機制處理，即便有統戰部官員，政府基於弔唁均會核准。

陸委會官員今天表示，中國大陸國台辦及統戰部現職官員欲赴台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。（編輯：周慧盈）1120211