中國駐歐盟大使重申堅持一中 稱「中歐頭號問題就是台灣問題」

（中央社台北11日電）中國與歐盟因為新疆人權問題相互制裁，關係陷入低潮。不過中國駐歐盟使團團長傅聰8日表示，中歐之間存在分歧，其中一些問題需要緊急和謹慎處理。「頭號問題就是台灣問題」。

據中國駐歐盟使團官網今天發布，傅聰8日出席歐盟智庫歐洲政策中心（European Policy Center）舉辦的60分鐘吹風會，與主持人莎達（Shada Islam）對話時作以上表示。

他並稱，烏克蘭問題與台灣問題是完全不同的兩個問題。烏克蘭是一個主權國家，而「台灣是中國的一部分」。兩者沒有任何可比性。

傅聰提到，「一個中國原則是中方的一條紅線」。他必須非常強烈地重申這一點，因為堅持一個中國原則是中國與所有其他國家，包括歐盟關係的基礎。

他說，歐洲共同體1975年與中國建交時承諾，所有成員國在台灣問題上採取中華人民共和國接受的立場。歐共體還承諾不與台灣發展任何官方關係，也不與台灣簽署任何協議。這些都是非常具體和重要的承諾。

傅聰說，但現在一些人似乎認為任何國家都有權解釋自己的一個中國原則。中方看到，歐共體的基本承諾受到了侵蝕，一些議員訪問了台灣，歐盟機構的高級官員也訪問了台灣，甚至出現了一些關於歐盟與台灣簽署投資協議的討論。這些都直接違背了歐共體在1975年中歐建交時做出的承諾。「如果這些承諾被違背，將會從根本上改變或動搖雙邊關係的基礎」。

針對莎達表示，台灣是世界貿易組織的一個成員，它以觀察員身分參加了世界衛生大會。如果台灣是世貿組織的成員，歐方當然可以與台灣簽訂投資協定。傅聰則稱，中國不接受與台灣簽署協定。「台灣地區是以單獨關稅區身份加入世貿組織，不是一個國家，不能與其簽署條約。這與基於條約或官方協議的雙邊關係不同，不是同一回事」。

對於莎達提到，有點不理解中國在國際上孤立台灣的做法。台灣是重要的晶片生產地，在國際舞台扮演越來越重要的角色。傅聰則稱，實際上，中國並未阻止台灣開展與世界的經貿合作。中方的立場是，台灣可以（與其他組織或國家）保持經貿關係，只要這不隱射台灣擁有國家主權。「這是最基本的要求，因為台灣是中國的一部分」。

他說，確實，台灣是非常重要的半導體生產地，也是該領域有影響力的參與者。中國沒有採取任何阻止措施。相反，台灣當局卻試圖阻止向中國大陸出口晶片，不是嗎？中方並未阻止台灣發展經濟關係，問題是他們正試圖利用一切機會將其提升到政治層面。「捷克當選總統與所謂的台灣總統通話，這意味著什麼？這難道不是政治性質的嗎？」

莎達提問，歐洲擔憂中國對台灣採取愈加強硬的立場。中方對台灣是否會越來越強硬，如果不是現在就進攻的話？大家對可能會出事的擔憂是否在上升？

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傅聰則稱，他不認為中國很強硬。中國實際上採取的是過去幾十年一貫的立場，只不過中方用更明確的措辭表達而已。最近一輪的挑釁非常明顯，美國前聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中方實際上要求美方叫停訪問，但裴洛西不顧中方反覆交涉執意訪台。「你期待中方坐視主權被其他國家踐踏嗎？我們當然要對此作出強烈反應。」（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120211