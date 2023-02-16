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首頁 / 兩岸

穆迪：房市對中國經濟貢獻大減 將歷艱難過渡期

2023/2/16 16:37
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（中央社台北16日電）中國官方擴大支持房地產市場的措施似有效果，70個大中城市1月商品房價由跌轉升；信用評級公司穆迪則表示，中國經濟將經歷艱難過渡期，因房市今年將繼續疲軟。

中國國家統計局官網今天公布，1月份70個大中城市商品住宅銷售價格年減1.5%，連跌9個月，跌幅與上月相同；按月則由跌轉升0.1%，中止5連跌。其中一線城市房價按年、按月都上升，二、三線城市房價繼續下跌，按月則跌勢趨緩。

中國監管機關去年11月公布振興房地產業的全面計畫，側重於供應面，承諾向資金緊張的建商提供支持；多地進一步採取措施，提振購屋者需求，並確保房市穩定成長。

經濟通通訊社報導，穆迪（Moody's）發表報告表示，因房地產市場疲軟態勢今年將持續，中國經濟將經歷艱難的過渡期，房市對經濟的貢獻在未來幾年將大幅低於過去10年，也不可能恢復至調整前的規模。

穆迪指出，儘管中國房市壓力迄今對中國的主權信用品質的直接影響有限，但仍對中國政府帶來了風險，包括房地產活動和價格進一步下跌或下跌時間超過預期，地方政府融資工具的資金可能會受到額外的壓力，或因房價急劇下降而在銀行系統中產生流動性和資產負債表壓力。

中央政府方面，對地方政府的轉移支付可能會進一步攀升，同時可能要撥出大量資源，支持抗風險能力較弱的銀行。

穆迪表示，長期來看，中國面對的過渡期非常複雜，且有很大的政策失誤空間，代價可能體現於主權資產負債表。

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中國國家統計局則在中共求是雜誌發文說，中國經濟恢復基礎尚不牢固，推動經濟平穩運行、逐步回升仍需艱苦努力；但中國經濟韌性強、潛力大、活力足的特點沒有改變，支撐高質量發展的條件沒有改變，有基礎、有條件、有能力實現經濟平穩健康可持續發展。

中國國家統計局並表示，要強化跨部門協同監管，防範化解財政金融風險，堅持就業優先政策，促進農民工、青年等重點群體就業。另外，要堅持「房住不炒」定位，支持剛性及改善性住房需求，壓實各方保交樓、穩民生責任。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1120216

#穆迪
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